У неділю, 11 червня, мер Мелітополя Іван Федоров розповів про перестрілку між окупантами, що сталася ввечері за день до того. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ефір національного телемарафону.

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Як росіяни допомагають ЗСУ

Як зазначив міський голова, з 20:00 10 червня росіяни обшукували домівки жителів Мелітополя та намагалися виявити представників руху спротиву окупації.

Уже близько 22:00 почалася перестрілка між загарбниками, що тривала до 20 хвилин. Також було повідомлення про підпал однієї з автівок поблизу торговельного центру міста.

Що відбувається? Відбувається таке: вони один одному не довіряють та відкривають вогонь в центрі нашого міста. Перестрілка тривала від 15 до 20 хвилин. Чули її мешканці трьох районів міста,

– сказав Федоров.

Окрім того, він констатував, що для Збройних Сил такі інциденти є дуже вигідними, адже фактично росіяни власноруч зменшують особовий склад своєї армії: "Вони нам допомагають – самі себе перестріляють; це може зменшити роботу ЗСУ", – сказав Федоров.

Зверніть увагу! Під час цього включення мер Мелітополя не забув повідомити, що в Росії все більше поранених бійців, яких вона вже не має де лікувати, а також той факт, що за останній тиждень в цьому регіоні активно цвіла "бавовна".

Вибухи на окупованих територіях