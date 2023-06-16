Оккупанты панически боятся контрнаступления ВСУ, а хлопок только добавляет "жару". Он гуляет по всей временно оккупированной территории Украины.

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Детали о "хлопке" в Токмаке

Движение "Атеш" сообщило, что в Токмаке попали, "куда надо". Среди оккупантов есть "двухсотые".

Попали куда нужно. Есть погибшие, с ПВО беда,

– говорится в сообщении.

"Хлопок" в Украине – последние новости