Оккупанты панически боятся контрнаступления ВСУ, а хлопок только добавляет "жару". Он гуляет по всей временно оккупированной территории Украины.
Обратите внимание "Хлопок" расцвел в Курской области на большом складе: оккупанты жалуются на дрон
Детали о "хлопке" в Токмаке
Движение "Атеш" сообщило, что в Токмаке попали, "куда надо". Среди оккупантов есть "двухсотые".
Попали куда нужно. Есть погибшие, с ПВО беда,
– говорится в сообщении.
"Хлопок" в Украине – последние новости
- Накануне "хлопок" побывал во временно оккупированном Донецке. Взрывы слышали в разных районах города. Тем временем в Ленинском районе заметили дым. Очевидно, после "хлопков" вспыхнул пожар. В небо вздымался густой дым. Какие потери нанесли оккупантам, пока неизвестно.
- Также недавно в Запорожской области воины ВСУ мощно ударили по базе оккупантов. Сообщают, что там "задвухсотились" кадыровцы. Также "минуснули" немало вражеской техники. В настоящее время трупы захватчиков идентифицируют. Известно, что там находились две сотни оккупантов.
- У российских захватчиков нет никакого на временно оккупированной территории Украины. Воины ВСУ освободят каждый населенный пункт. Вместе с украинским флагом туда вернется безопасность для всех жителей.