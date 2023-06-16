Окупанти панічно бояться контрнаступу ЗСУ, а бавовна лише додає "жару". Вона гуляє по всій тимчасово окупованій території України.
Зверніть увагу "Бавовна" розквітла у Курській області на великому складі: окупанти бідкаються про дрон
Деталі про "бавовну" у Токмаку
Рух "Атеш" повідомив, що у Токмаку влучили, "куди треба". Серед окупантів є "двохсоті".
Потрапили куди треба. Є загиблі, із ППО біда,
– мовиться у повідомленні.
"Бавовна" в Україні – останні новини
- Напередодні "бавовна" побувала у тимчасово окупованому Донецьку. Вибухи чули у різних районах міста. Тим часом у Ленінському районі зауважили дим. Вочевидь після "хлопків" спалахнула пожежа. У небо здіймався густий дим. Яких втрат завдали окупантам, наразі невідомо.
- Також нещодавно у Запорізькій області воїни ЗСУ потужно вгатили по базі окупантів. Повідомляють, що там "задвохсотилися" кадирівці. Також "мінуснули" чимало ворожої техніки. Наразі трупи загарбників ідентифікують. Відомо, що там перебували дві сотні окупантів.
- Російські окупанти не мають жодного майбутнього на тимчасово окупованій території України. Воїни ЗСУ звільнять кожен населений пункт. Разом з українським прапором туди повернеться безпека для всіх людей.