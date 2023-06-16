Окупанти панічно бояться контрнаступу ЗСУ, а бавовна лише додає "жару". Вона гуляє по всій тимчасово окупованій території України.

Зверніть увагу "Бавовна" розквітла у Курській області на великому складі: окупанти бідкаються про дрон

Деталі про "бавовну" у Токмаку

Рух "Атеш" повідомив, що у Токмаку влучили, "куди треба". Серед окупантів є "двохсоті".

Потрапили куди треба. Є загиблі, із ППО біда,

– мовиться у повідомленні.

"Бавовна" в Україні – останні новини