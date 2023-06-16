Відео влучної роботи українських військових опублікували 15 червня. При цьому напередодні окупанти волали про масову загибель свого особового складу від HIMARS у цьому районі.

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ЗСУ могли знищити понад 100 окупантів

В OBOZREVATEL з посиланням на OSINT-проект GeoConfirmed відзначили, що мовиться про місцевість, яка розташована на 1,5 кілометра на північ від Житлівки і на 7,5 кілометра від Кремінної.

У DeepState заначили, що на відео можна побачити поразку особового складу ворога на околицях Житлівки. При цьому на кадрах відео видно, що серед лісу окупанти розташували п'ять вантажівок, кожна з яких може перевозити до 30 військових. Відтак, ймовірно, в районі удару знаходилися сотні людей.

Два різні вибухи. Ми запитали деяких експертів, що вони думають про це: виходячи з того факту, що ми бачимо вибух над лінією дерева, і що він дуже точний, вони думають, що це удари HIMARS з вольфрамовими снарядами,

– повідомили у ЗМІ.

Відтак, якщо хоча б один із снарядів потрапив у зону скупчення техніки та військових, то всі, хто там б перебував у цей час, не змогли б вижити. Ба більше, у кінці відео видно, що окупанти намагалися евакуювати одного зі своїх побратимів з протилежного від ударів боку. А отже, зазначили у ЗМІ, "якщо солдати, які перебувають так далеко, постраждали від вольфрамових снарядів, у транспортних засобів і солдатів під ударом не було жодного шансу".

Такого блискучого результату вдалося досягти підрозділу аеророзвідки "Дикі бджоли" 518 батальйону "Дике поле" 1 ОБрСпП.

Влучна робота воїнів України: відео

Відео з'явилося одразу після істерики росіян

Удар по скупченню окупантів, на думку аналітиків, міг стати "однією з найбільш смертоносних атак з 24 лютого 2022 року". Адже аналізуючи дані DeepState та скиглення росіян напередодні публікації відео можна припустити, що безповоротні втрати росіян у живій силі могли перевищити 100 людей.

Цікаво, що у цей час за 10 кілометрів від лінії фронту російська дивізія щонайменше 2 години чекала наказу командира про наступ. Про це 14 червня повідомляла низка російських телеграм-каналів, зокрема, близьких до "міністерства війни" Росії.

Під Кремінною трагічний інцидент стався в одній із дивізій, що збиралися піти в наступ. Дві години люди стояли натовпом на одному місці та чекали, коли командир дивізії слово своє мотиваційне промовить,

– мовиться у повідомленні.

Однак вирушити їй в наступ на українські позиції так і не вдалося, адже захисники України передали окупантам "привіт" з HIMARS'у та артилерії. Внаслідок цього деякі канали оцінювали російські втрати приблизно в 100 вбитих і стільки ж поранених. Цікаво, що за словами російських воєнкорів, на тому напрямку за кілька днів у боях постраждалих було менше, ніж "від злочинної дурості командира дивізії".

Зазначимо, що за російськими даними українці завдали удару по 144-й мотострілецькій дивізії 20-ї гвардійської Червонопрапорної загальновійськової армії Росії. Нею командує Сухраб Ахмедов, якого й звинуватили у таких шалених втратах окупантів, а також в істериці запропонували розстріляти.

Цікаво, що на цього генерала російські окупанти з 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту уже скаржилися губернатору Приморського краю. Адже завдяки його командуванню армія країни-окупантки уже зазнавала величезних втрат на Донбасі.

Так, у листі мовилося про те, що "генерал Мурадов і його корефан-земляк Ахмедов" у спробі здобути звання героя Росії могли втратити в Павлівці до 400 осіб особового складу загарбників.