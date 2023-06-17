Про це 24 Каналу розповіла депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва. Вона додала, що росіяни посилюють терор на мешканців тимчасово окупованих територій.

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Останніми днями на Запорізькому напрямку збільшилась кількість камазів, якими окупанти вивозять трупи російських солдатів. Здебільшого так звану "передислокацію військ" ворог здійснює вночі.

Про це повідомляють мешканці окупованих міст, зокрема Мелітополя, інформацію також підтвердив депутат обласної ради.

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Окупанти зазнають шалених втрат

Ворог потайки вивозить тіла вбитих окупантів для того, аби не сіяти паніку серед російських військових. Генштаб ЗСУ повідомив, що поранених рашистів евакуюють на територію Росії тільки з офіцерського складу. Однак сержантський та рядовий – повинні лікуватися на тимчасово окупованих територіях.

Наразі у Бердянську морги та лікарні переповнені російськими солдатами. Попри це кремлівська пропаганда продовжує цинічно брехати, що втрат немає,

– сказала депутатка Запорізької районної ради.

Росіяни намагаються показати, що в них все добре й говорять нібито "ЗСУ зазнають поразки". Водночас українські бійці крок за кроком звільняють окуповані міста й селах. Військове керівництво країни-агресорки розуміє, бачить й відчуває це, однак своїм солдатам доносить зовсім іншу інформацію.

З'явилась неофіційна інформація, що нібито в Токмаку у ніч проти 17 червня розцвіла "бавовна". А вдень на перехрестях Мелітополя вже збільшилась кількість російських військових, які тероризують людей.

"Зупиняють, перевіряють телефони, дивляться на татуювання тощо. На жаль, люди можуть опинитися у підвалах окупантів", – зазначила Сисоєва.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку