Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Ігор Шолтис. За його словами, найбільшою складністю є те, що на південному відрізку фронту ворог почав будувати оборонні споруди ще з березня 2022 року, як тільки окупував ці території.

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Щоб здолати таку оборону, потрібно працювати на відстані

У перші місяці війни ворог зрозумів, що форсувати Дніпро та заходити в Запоріжжя у них немає ресурсів, а тому почали будувати лінію оборони. Станом на зараз, це 130 кілометрів безперервної лінії оборони, у дві – три лінії, зі застосуванням бетонних конструкцій.

Такого роду насичення російських військових не було, коли ми деокуповували Херсонщину. Тому, для нас це новий виклик,

– зазначив Шолтис.

Щоб здолати таку оборону, потрібно працювати на відстані: знищувати логістичні вузли ворога та збільшувати дистанцію розриву їхніх передових ліній від ліній забезпечення. Саме так ЗСУ діяли під час деокупації правого берега Херсонщини, що змусило росіян відступити.

"На Запорізькому напрямку це може використовуватись, як один з дієвих елементів, але будемо шукати якісь нові інструменти впливу на росіян, згідно з планами нашого військового керівництва", – додав військовий.

Що відомо про ситуацію на південному фронті