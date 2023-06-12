Перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк в ефірі телемарафону заявив, що, підірвавши Каховську ГЕС, росіяни ускладнили рух наших військ на цьому напрямку, пише 24 Канал.

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Росіяни ускладнили рух наших військ на Херсонщині

Генерал-лейтенант ЗСУ підкреслив, що навіть зараз під час спроб евакуації населення з окупованого лівобережжя росіяни обстрілюють усі українські човни.

Олександр Павлюк наголосив, що в Росії була одна мета – завдяки підриву ГЕС зірвати наступальну операцію України. Він підкреслив, що окупанти не змогли зрозуміти задум Сил оборони України.

Підірвавши дамбу, вони зробили бар'єрний рубіж і цим не допустили нашого наступу з цієї сторони,

– сказав Павлюк.

Крім цього, генерал-лейтенант зазначив, що теракт на ГЕС дозволив росіянам перекинути з Херсонщини на Запорізький напрямок певну кількість частин проти наступального угруповання України.

Заступник міністра оборони також пояснив, що росіянам потрібно було максимально закрити Херсонський напрямок, адже сил і засобів у ворога недостатньо, щоб зупинити наступ України.

Відтак, як констатував Павлюк, ворог зроби все, щоб сконцентрувати своє угруповання на одному напрямку, де вони вважають, що будуть наступати українські війська.

При цьому генерал-лейтенант підкреслив, що росіянам байдуже на втрати особового складу та позицій.

Росіянам довелося відступити на Херсонщині