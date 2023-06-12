Первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк в эфире телемарафона заявил, что, взорвав Каховскую ГЭС, русские осложнили движение наших войск на этом направлении, пишет 24 Канал.
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Россияне усложнили движение наших войск в Херсонской области
Генерал-лейтенант ВСУ подчеркнул, что даже сейчас при попытках эвакуации населения из оккупированного левобережья россияне обстреливают все украинские лодки.
Александр Павлюк подчеркнул, что у России была одна цель – благодаря подрыву ГЭС сорвать наступательную операцию Украины. Он подчеркнул, что оккупанты не смогли понять замысел Сил обороны Украины.
Взорвав дамбу, они сделали барьерный рубеж и этим не допустили нашего наступления с этой стороны,
– сказал Павлюк.
Кроме этого, генерал-лейтенант отметил, что теракт на ГЭС позволил россиянам перебросить с Херсонщины на Запорожское направление определенное количество частей против наступательной группировки Украины.
Замминистра обороны также пояснил, что россиянам нужно было максимально закрыть Херсонское направление, ведь сил и средств у врага недостаточно, чтобы остановить наступление Украины.
Как констатировал Павлюк, враг сделай все, чтобы сконцентрировать свою группировку на одном направлении, где они считают, что будут наступать украинские войска.
При этом генерал-лейтенант подчеркнул, что россиянам все равно на потери личного состава и позиций.
Россиянам пришлось отступить на Херсонщине
- После того, как Россия 6 июня взорвала Каховскую ГЭС, вода из Днепра затопила значительную часть территории Херсонщины, в том числе и оккупированную.
- Вода смыла первую линию обороны оккупантов, из-за чего им пришлось отступить на 5 – 10 километров.
- Несмотря на теракт россиян, украинские войска уже имеют определенные успехи на разных участках фронта. Нашим воинам удалось освободить Новодаровку на Запорожье. Кроме того, Силы обороны освободили Сторожевое в Донецкой области.
- 10 июня украинские военные освободили Нескучное в Донецкой области.