Фотограф показал, как выглядит Каховское водохранилище после российского взрыва. По состоянию на вечер 11 июня уровень воды в Каховском водохранилище составил 3,93 метра.

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Как выглядит Каховское водохранилище

Каховское море исчезает,

– подписал автор фотографий.

Как выглядит Каховское водохранилище / Фото eugene.vik.zp

Кстати, недавно в сети показали видео, как Каховское водохранилище выглядело до подрыва и после него.

Уровень воды там падает. Эксперты прогнозируют, что уровень воды снизится до состояния 1940 года. Предполагают, что речь идет о 6 – 7 метрах глубины и 1 километре ширины.

Каховское водохранилище до и после российского теракта: щемящее видео

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