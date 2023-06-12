Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. По его словам, уровень воды продолжает уменьшаться.

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Вода постепенно отходит

Прокудин подчеркнул, что затопленная площадь почти вдвое уменьшилась. В настоящее время она составляет 77 квадратных километров.

На вечер 11 июня в Херсонской области остаются подтопленными 46 населенных пунктов. Из них 32 – на правом берегу, еще 14 – на левобережье.

Мы продолжаем эвакуацию с правобережья, а также вытаскиваем наших людей из того ада, который россияне устроили на левом берегу,

– рассказал Прокудин.

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