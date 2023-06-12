Про це розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, рівень води продовжує зменшуватися.

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Вода поступово відходить

Прокудін наголосив, що затоплена площа майже вдвічі зменшилась. Зараз вона становить 77 квадратних кілометрів.

Станом на вечір 11 червня у Херсонській області залишаються підтопленими 46 населених пунктів. З них 32 – на правому березі, ще 14 – на лівобережжі.

Ми продовжуємо евакуацію з правобережжя, а також витягаємо наших людей з того пекла, яке росіяни влаштували на лівому березі,

– розповів Прокудін.

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