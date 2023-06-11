Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что 21 человек решил спастись из водяной ловушки на оккупированной территории. В основном это маломобильные граждане и пожилые люди.

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Как эвакуировались люди

Игорь Клименко рассказал, что эвакуация людей с левобережья – это большой риск, однако правоохранители и спасатели не могли оставить людей, которые решили спастись из водяной ловушки на оккупированной территории.

В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие. Глава МВД пообещал врагу возмездие за такое циничное преступление.

Эвакуация людей с левобережья Херсонщины / Фото Национальной полиции

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