Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что 21 человек решил спастись из водяной ловушки на оккупированной территории. В основном это маломобильные граждане и пожилые люди.
Обратите внимание Циничный обстрел лодки с эвакуированными: погибли 3 человека, 9 – пострадали
Как эвакуировались люди
Игорь Клименко рассказал, что эвакуация людей с левобережья – это большой риск, однако правоохранители и спасатели не могли оставить людей, которые решили спастись из водяной ловушки на оккупированной территории.
В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие. Глава МВД пообещал врагу возмездие за такое циничное преступление.
Эвакуация людей с левобережья Херсонщины / Фото Национальной полиции
Россияне обстреляли лодку с эвакуированными гражданскими
- После того как Россия взорвала Каховскую ГЭС, населенные пункты Херсонской области с обеих сторон Днепра подтопило, вода кое-где поднималась на несколько метров. Пока на подконтрольной Украине территории спасатели, волонтеры и стражи порядка эвакуируют людей под российскими обстрелами, россияне не только открывают огонь, но и не проводят никаких эвакуационных мероприятий. Более того, Россия отказала миссии ООН в доступе на оккупированную территории Херсонщины для эвакуации людей.
- Вечером 11 июня глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что российские террористы обстреляли лодку с гражданскими, пытавшимися эвакуироваться с затопленного временно оккупированного левобережья Херсонщины на подконтрольную Украине территорию.
- Впоследствии глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в результате трагедии погибли 3 человека. В их числе 74-летний мужчина, который своим телом закрыл женщину – россияне расстреляли его в спину.
- В Офисе генпрокурора сообщили, что в результате российских обстрелов 23 человека получили ранения. Херсонская прокуратура возбудила уголовное дело по статьям о нарушении законов и обычаев войны и умышленном убийстве.