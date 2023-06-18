Про це 24 Каналу заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він зауважив, що через цей населений пункт проходить траса та залізнична колія.
До теми Потужна "бавовна" на російських складах: показуємо на карті, де розташовані Рикове та Партизани
"Це дуже важливий логістичний об'єкт був до Мелітополя. Саме по трасі у напрямку Мелітополя з тимчасово окупованого півострова Крим через Чонгар", – розповів Коваленко.
Що відбувається біля Генічеська: дивіться відео
Мета "розвідки боєм"
Та в тому, що знищують такі тилові об'єкти окупантів – немає нічого дивного. "Розвідка боєм", яку розпочали напочатку червня ЗСУ, й мала мету – викрити якомога більше таких об'єктів росіян. Мовиться про командні пункти, пункти управління та склади з боєприпасами.
Уже повідомляють про те, що був знищений пункт управління 80 російської бригади. З особовим і з офіцерським складом, який там перебував,
– заявив військово-політичний оглядач.
Усе це вказує на те, що планомірно знищують такі найважливіші об'єкти окупантів. Так росіяни не зможуть ефективно забезпечувати та управляти своїми підрозділами.
"Бавовна" на Херсонщині 18 червня: що відомо
- У селищі Партизани неподалік Генічеська 18 червня пролунали вибухи. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зауважив, що є влучання на території елеватора. За словами місцевих, там був великий склад боєприпасів окупантів. Почалася детонація.
- Влучання по позиції росіян на Херсонщині підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ. Микола Олещук оприлюднив відео, на якому видно, як детонують снаряди ворога.
- Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупанти селища Рикове в Генічеському районі "потужно палять вже 5 годин поспіль". Федоров зауважив, що щось сталося на елеваторі, який росіяни перетворили на військову базу.
- Окрім того, "бавовна" завітала також до Скадовська та Лазурного.