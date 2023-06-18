Об этом 24 Каналу заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он отметил, что через этот населенный пункт проходит трасса и железная дорога.

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"Это очень важный логистический объект был до Мелитополя. Именно по трассе в направлении Мелитополя с временно оккупированного полуострова Крым через Чонгар", – рассказал Коваленко.

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Цель "разведки боем"

Но в том, что уничтожают такие тыловые объекты оккупантов – нет ничего удивительного. "Разведка боем", которую начали в начале июня ВСУ, и преследовала цель – разоблачить как можно больше таких объектов россиян. Речь идет о командных пунктах, пунктах управления и складах с боеприпасами.

Уже сообщают о том, что уничтожен пункт управления 80 российской бригады. С личным и с находящимся там офицерским составом,

– заявил военно-политический обозреватель.

Все это указывает на то, что планомерно уничтожают важнейшие объекты оккупантов. Так россияне не смогут эффективно снабжать и управлять своими подразделениями.

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