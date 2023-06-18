Об этом 24 Каналу заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он отметил, что через этот населенный пункт проходит трасса и железная дорога.
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"Это очень важный логистический объект был до Мелитополя. Именно по трассе в направлении Мелитополя с временно оккупированного полуострова Крым через Чонгар", – рассказал Коваленко.
Что происходит возле Геническа: смотрите видео
Цель "разведки боем"
Но в том, что уничтожают такие тыловые объекты оккупантов – нет ничего удивительного. "Разведка боем", которую начали в начале июня ВСУ, и преследовала цель – разоблачить как можно больше таких объектов россиян. Речь идет о командных пунктах, пунктах управления и складах с боеприпасами.
Уже сообщают о том, что уничтожен пункт управления 80 российской бригады. С личным и с находящимся там офицерским составом,
– заявил военно-политический обозреватель.
Все это указывает на то, что планомерно уничтожают важнейшие объекты оккупантов. Так россияне не смогут эффективно снабжать и управлять своими подразделениями.
"Хлопок" на Херсонщине 18 июня: что известно
- В поселке Партизаны недалеко от Геническа 18 июня прогремели взрывы. Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что там есть попадание на территории элеватора. По словам местных, там находился большой склад боеприпасов оккупантов. Началась детонация.
- Попадание по позиции россиян в Херсонской области подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ. Николай Олещук обнародовал видео, на котором видно, как детонируют снаряды врага.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты поселка Рыково в Геническом районе "мощно курят уже 5 часов подряд". Федоров отметил, что что-то произошло на элеваторе, который россияне превратили в военную базу.
- Кроме того, "хлопок" посетил также Скадовск и Лазурное.