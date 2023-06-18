"Бавовна" завітала у Рикове та Партизани. 24 Канал показує на карті, де ж саме розташовані ці населені пункти.

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Де розташовані Партизани та Рикове

Міський голова Мелітополя Іван Федоров зауважив, що окупанти селища Рикове біля Генічеська Херсонської області "потужно палять вже п'ять годин поспіль". Додав, що о 4 годині ранку щось сталося на захопленому елеваторі, який росіяни перетворили на військову базу. Там досі детонує.

Рашисти думали сховатися за десятки кілометрів від лінії фронту, але "бавовна" розквітає навіть в глибокому тилу,

– підкреслив Федоров.

Зауважимо, що селище Рикове розташоване по обидва боки залізниці Федорівка — Мелітополь — Джанкой. У центрі населеного пункту залізнична станція Партизани, а на південно-західній околиці — переїзд через залізничні колії. За 3 кілометри на південний схід від селища проходить автомагістраль М18 Харків — Сімферополь.

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Де розташоване Рикове: дивіться на карті

"Бавовна" у селищі Рикове: дивіться відео

Як в окупантів палає: дивіться відео

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що в Партизанах сталося влучання на території елеватора. Згідно з повідомленнями місцевих, йдеться про великий склад. Сталася детонація.

Вибухи у селі Партизани / Фото з телеграму Андрющенка

Додамо, що це село російські загарбники окупували ще на самому початку повномасштабної війни. Партизани розташовані Нижньосірогозькій громаді Генічеського району.

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Де розташоване село Партизани: дивіться на карті

У Повітряних силах вже відреагували на вибухи

Зауважимо, що командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук оприлюднив відео вибухів на Херсонщині. Зазначив: "Партизани горять! Гарна робота, хлопці! Більше вогню!".