У розпорядженні 24 Каналу опинилися документи з плануванням евакуації в понад 30 населених пунктах Шебекінського округу. Ці плани з'явилися після першого рейду Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" на територію Бєлгородської області.

Разом із планами ми отримали заявки на евакуації в Шебекіно та контакти відповідальних за проведення евакуації осіб, тому не знехтували нагодою зателефонувати їм під прикриттям та поговорити про "панікі нєт" на Бєлгородщині. Тож про те, чому та навіщо росіяни задумали евакуацію та що про неї кажуть безпосередньо відповідальні особи – читайте далі.

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Понад 16 тисяч людей: кого та звідки планують евакуювати

Російські евакуаційні плани передбачають евакуацію прикордонної смуги Бєлгородської області – від 8 до 15 кілометрів від кордону з Україною. Ця смуга має ширину понад 60 кілометрів. Мова йде про населені пункти, які межують з Харківською та Луганською областями України.

Хоча цікаве тут зовсім інше – перший рейд РДК та "Свободи Росії" відбувався в іншому напрямку – в районах сіл Козинка, Глотово та Грайворон, які межують з Сумською областю і розташовані на відстані понад 70 кілометрів від тої смуги, про яку йдеться в документах. В евакуаційних планах цих населених пунктів немає.

Тепер більше статистичних даних. У документах, які опинилися в розпорядженні нашої редакції, є чіткий план евакуації населених пунктів Шебекінського округу без самого міста Шебекіно. Відповідно до цих планів:

Крім Шебекіно евакуюють ще 31 населений пункт. Також в евакуаційних списках вказані 2 населені пункти, у яких ніхто не живе – хутори Горюшкін та Саввин.

Під евакуацію підпадають 16 548 осіб, з яких 2 839 дітей, 5 943 пенсіонерів. Серед тих, кого повинні вивезти – 748 маломобільних людей.

Більшість людей, відповідно до планів, мають евакуюватися самостійно на власному транспорті. Вивезти мають 4 740 людей. Для цього потрібно 126 автобусів.

Бюджетники і не тільки: хто відповідає за евакуацію

Звичайно, що процес евакуації передбачає не тільки створення таблиць про те, скільки людей і звідки треба вивезти. Це організація пунктів евакуації та призначення відповідальних за роботу на певній ділянці або по всьому населеному пункту.

У районах 31 населеного пункту Шебекінського району росіяни створили 61 пункт евакуації. Ще 16 – у місті Шебекіно. Тобто разом 77 евакуаційних пунктів.

Кожен евакуаційний пункт має щонайменше 1 відповідальну за проведення евакуаційних заходів людину. Інколи це можуть бути двоє чи навіть троє людей.

Якщо говорити про села Шебекінського округу, то сумарно за евакуацію там відповідають 77 людей. В основному це бюджетники – вчителі, лікарі, працівники будинків культури тощо.

Наприклад, голова Новотаволжанської територіальної адміністрації Сєргєй Паріка відповідає за евакуацію з села Нехотєєвка. Щоправда, там тільки 18 людей і ті, відповідно до планів, евакуйовуватимуться самі.



Голова Новотаволжанського округу відповідає за евакуацію Нехотєєвки / Скриншот

Ще одна очільниця територіальної адміністрації – Галіна Руденко з села Муром є відповідальною за евакуацію на одному із двох пунктів у цьому селі. Вона відповідатиме за вивезення 100 людей за допомогою 3 автобусів.



За евакуацію частини Мурома відповідає голова адміністрації / Скриншот

"Не компетентні": евакуація чи імітація?

Та зупинимося на Новій Таволжанці, куди російські добровольці здійснили другий рейд.

Після цього рейду росіяни почали евакуацію дітей в окрузі під виглядом відпочинку в таборах в інших областях. Наприклад, найчастіше дітей вивозили у Воронеж. А дітей тільки в Новій Таволжанці 868 осіб, адже населення цього села – понад 5 000 людей.

Однак влада Бєлгородської області уже відзвітувала, що станом на 9 червня:

130 людей вивезли у Тамбовську область;

62 людей – у Тульську область;

139 людей – у Липецьку область.

300 дітей – у Калужську область.

Російські ЗМІ стверджують, що з міста Шебекіно вже виїхали майже всі мешканці через "постійні обстріли з боку України".

Однак що відбувається у Новій Таволжанці – загадка. Однак, вочевидь, спецслужби провели роботу з відповідальними за евакуацію особами.

Для того, щоб дізнатися про те, що ж там у Новій Таволжанці відбувається, ми вирішили зателефонувати за номерами, які були в евакуаційних планах. З відповідальних за вивезення людей із Нової Таволжанки з нами ніхто не погодився говорити, навіть попри те, що ми вдавали представників пропагандистських ЗМІ. Усі скеровують нас до адміністрації округа, але от з адміністрацією також сконтактувати важко.

Любовь Дудка – працівниця центру культурного розвитку Нової Таволжанки, наприклад, сказала, що вона взагалі не компетентна у питанні евакуації, хоча вона відповідає за вивезення 930 людей на збірному пункті №5.

План евакуації Нової Таволжанки / 24 Канал

У сусідніх селах відповідальні за евакуацію також відмовилися говорити. Цікаво, що деякі дзвінки закінчувалися як тільки ми згадували слово "евакуація".

То що ж це виходить? Моделюємо ситуацію. Мешканець того чи іншого села телефонує відповідальній за евакуацію особі, щоб дізнатися як та коли може виїхати. А у відповідь ця людина скидає дзвінок.

Тобто ці всі плани радше виглядають як імітація для вищого керівництва або спланована виключно на випадок "наступу ЗСУ", через який так часто панікує російська пропаганда. Хоча, якщо називати речі своїми іменами, то боятися варто наступу російських добровольців. Тоді цей план виглядає як щось схоже на наступну картину: одного дня людям дзвонить якась жінка, яка каже, що вона відповідальна за евакуацію і чекає вас на певну годину в пункті збору на автобус. Іншого пояснення поки немає.

Більш відкритою до розмови виявилася відповідальна за евакуацію з села Старовщина. Хоча спершу жінка на ім’я Татьяна запевняла, що все добре і ніхто нікуди не евакуйовується, та все ж потім зізналася, що в населеному пункті постійно чути звуки вибухів з сусідніх сіл чи Шебекіно. Усе, що нам наговорили ті, з ким вдалося поговорити – дивіться далі.

Що кажуть жителі Шебекінського округу про евакуацію: дивіться відео

Теракти з цукром 2.0: що там Шебекіно?

У російських ЗМІ стверджують, буцімто в Шебекіно вже нікого не залишилося, через "обстріли ЗСУ". Та треба розуміти, що є кілька моментів, які ми часто опускаємо.

Річ у тім, що 4 червня у мережі вже з’явилялися відео, на яких було видно, як самі ж росіяни обстрілювали Шебекіно фосфорними боєприпасами, які випускали із "Градів" із села Маслова Пристань, що за 12 кілометрів від міста у напрямку Бєлгорода.



Відстань від Маслової Пристані до Шебекіно / Скриншот

Для чого росіяни обстрілюють своє ж місто? Це показова історія. Коли Росія воювала з Ічкерією, у вересні 1999 року у великих містах трапилося чимало терактів, яких пов’язувало те, що відбувалися вибухи в житлових будинках, а причиною офіційно називали нібито закладену чеченцями вибухівку у вигляді мішків з цукром. Тому ці епізоди так і називають – теракти з цукром.

Та це були операції ФСБ для того, аби посилити провоєнні настрої населення. Обстріли Шебекіно – абсолютно така ж історія, тому що в російській пропаганді вона гарно вписується. Річ у тім, що хоч і звичайні росіяни радіють від кадрів, де видно влучання ракет у житлові будинки, пропаганда люто стверджує, що це все ракети української ППО. Та й від 2014 року будувався образ України, яка "бомбить свої ж мирні міста". А тепер от, за версією пропаганди, Україна буцімто бомбить і не свої, а вже російські, тому "росіяни повинні перемогти, щоб припинити обстріли і страждання цивільних".

Тобто обстріли Шебекіно – абсолютно спланована операція, бо про неї роблять цілі сюжети на федеральних каналах, її коментують, обговорюють і навіть Путін вирішив долучитися до обговорень, висловивши обурення через обстріли з посмішкою та келихом шампанського в руках. Хіба ж це реакція на обстріли твоєї території? Можливо, тому, що це не зовсім обстріли?

Ну й останнє – просто варто порівняти як говорять про "обстріли Шебекіно" російські канали і що говорили про рейди російських добровольців. Другій події приділяли тільки кілька секунд у прайм-тайм і то говорили про "диверсантів ЗСУ". Бо ці події йшли у розріз ідеології пропаганди.

Та тим не менш, мешканці Шебекіно то не знають, що вони є тільки учасниками постанови від Кремля. Постанова постановою, а снаряди прилітають справжні.

Для евакуації в планах підготували 16 пунктів, але офіційної евакуації міста ніхто не оголошував. Натомість люди самостійно виїжджають або звертаються до місцевої влади.



Пункти евакуації в Шебекіно відповідно до планів / Інфографіка 24 Каналу

Планують неможливе: яка мета евакуаційних планів

У розпорядженні нашої редакції також опинилися бази даних зі зверненням жителів Шебекіно до місцевої влади. Тільки за день 4 червня до місцевої адміністрації надійшло понад 1 700 звернень, які так чи інакше стосуються евакуації та 300 заявок на безпосередній виїзд з міста – когось просять вивезти, комусь – придбати квитки чи допомогти у транспортуванні маломобільних.

Однак тоді питання – а для чого 16 пунктів евакуації в Шебекіно? Для чого понад 60 пунктів по округу?

Ймовірно, росіяни усвідомлюють, що рейди російських добровольців можуть з часом стати більшими і масштабнішими і плани з евакуації прикордонних територій можна розцінювати як підготовку до громадянської війни в Бєлгородській області.

Однак чи потрібна росіянам евакуація як така? Кремль заявляє, що Херсонська область – її частина, але зараз на підтопленому після підриву росіянами Каховської ГЕС лівобережжі не відбувається нічого схожого на порятунок людей. Люди, які опинилися у водяній пастці гинуть, а Росія не лише не проводить евакуацію, але й не допускає місію ООН.

Виглядає, що росіяни створюють певні плани на папері, але те, що їх можна втілити в життя за потреби – виглядає неможливим. Але якщо все ж їх планують втілювати, то коли?

Організованої евакуації Нової Таволжанки та Шебекіно не проводили. Те саме стосується і Грайворона, де був перший рейд добровольців. Тобто всі, хто виїхали – це люди, які або самостійно виїжджали, або просили місцеву владу їм посприяти.

Існування самих евакуаційних планів може бути свого роду замилюванням очей людям, особливо на тлі того, що мешканці прикордонних районів, де відбуваються ті самі "обстріли" постійно вимагають реакції Путіна і вищого військового керівництва, але от її немає і не буде. Але ось така імітація – чудовий спосіб обманути людей.

Варто пам’ятати, що люди для Кремля – розхідний матеріал. Жодне життя для керівництва країни-терориста не має цінності – ні власні громадяни, ні українці, ні будь-які інші народи. Росія здійснює геноцид українського народу, а для його здійснення уже поклала понад 200 тисяч окупантів. І це при тому, що Кремль витрачає шалені гроші на війну, коли понад 10% її ж громадян живуть за межею бідності.