Чим менше ворожих боєприпасів – тим краще для українських захисників. Про це повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Ігнат підтвердив, що у селі Партизани Генічеського району палають склади боєприпасів загарбників.

Командувач Повітряних сил вже подякував хлопцям за гарну роботу. Чим менше боєприпасів, більше вогню та детонації ворожих складів, тим менше прилетить по наших захисниках,

– заявив Ігнат.

Вибухи були надпотужні

Міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначив, що вибухи сталися в елеваторі, який ворог захопив поблизу Генічеська. За його словами, детонація розпочалась о 4 ранку, декілька вибухів – були надпотужні.

"Детонація триває вже декілька годин. Цей захоплений об’єкт використовувався як російський склад. Тепер видно, що там була не лише техніка, а й склад боєприпасів", – наголосив мер.

Важливо! Село Партизани російські терористи окупували ще на самому початку повномасштабної війни. Населений пункт розташований у Нижньосірогозькій громаді Генічеського району.

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