Чем меньше вражеских боеприпасов, тем лучше для украинских защитников. Об этом сообщил спикер Коммандования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Что говорят в Воздушных силах о "хлопке" на Юге
Игнат подтвердил, что в селе Партизаны Генического района горят склады боеприпасов захватчиков.
Командующий Воздушными силами уже поблагодарил ребят за хорошую работу. Чем меньше боеприпасов, больше огня и детонации вражеских складов, тем меньше прилетит по нашим защитникам,
– заявил Игнат.
Взрывы были сверхмощными
Мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что взрывы произошли в элеваторе, который враг захватил возле Геническа. По его словам, детонация началась в 4 утра, несколько взрывов – были сверхмощными.
"Детонация длится уже несколько часов. Этот захваченный объект использовался как российский склад. Теперь видно, что там была не только техника, но и боеприпасы", – подчеркнул мэр.
Взрывы в Херсонской области 18 июня: что известно
- Утром 18 июня оккупированные территории Херсонщины посетил "хлопок". Попадание в позиции захватчиков подтвердили в Воздушных силах ВСУ.
- По предварительной информации, удар был нанесен по железнодорожной станции "Партизаны", где разгружался российский склад с боеприпасами. Местные паблики говорят, что есть много погибших среди террористов.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил, что оккупанты поселка Рыково возле Геническа "мощно курят" уже пять часов подряд.
- Кроме того, взрывы прогремели во временно оккупированном Скадовске.
- Российские пропагандисты уже успели заявить, что в Скадовске якобы работает ПВО. Они считают, что над городом раздалось по меньшей мере шесть взрывов. Информация о последствиях и пострадавших уточняется.
- Также сообщалось о взрывах в Лазурном и Рыковом Херсонской области.