Чем меньше вражеских боеприпасов, тем лучше для украинских защитников. Об этом сообщил спикер Коммандования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Игнат подтвердил, что в селе Партизаны Генического района горят склады боеприпасов захватчиков.

Командующий Воздушными силами уже поблагодарил ребят за хорошую работу. Чем меньше боеприпасов, больше огня и детонации вражеских складов, тем меньше прилетит по нашим защитникам,

– заявил Игнат.

Взрывы были сверхмощными

Мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что взрывы произошли в элеваторе, который враг захватил возле Геническа. По его словам, детонация началась в 4 утра, несколько взрывов – были сверхмощными.

"Детонация длится уже несколько часов. Этот захваченный объект использовался как российский склад. Теперь видно, что там была не только техника, но и боеприпасы", – подчеркнул мэр.

Важно! Село Партизаны российские террористы оккупировали еще в самом начале полномасштабной войны. Населенный пункт расположен в Нижнесерогозской громаде Генического района.

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