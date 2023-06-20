Цю інформацію згодом підтвердили і у Бердянській міській адміністрації. Там висловили сподівання на хороші новини від ЗСУ.
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"Бавовна" розквітла на складах ворога
Партизани руху "Атеш" у телеграм-каналі повідомили, що внаслідок вибуху було знищено склади з боєприпасами окупантів.
Офіційної інформації щодо цього наразі немає. Однак у соцмережах вже поширили фото з місця події.
У Бердянськ завітала "бавовна" / Фото з соцмереж
Влучання у склад окупантів / Фото з соцмереж
Нагадаємо, що росіяни перекинули до аеродрому Бердянська два десятки своїх гелікоптерів. Окупанти вже відчувають свій близький кінець та будь-що намагаються зірвати контрнаступ ЗСУ.
Двоє авіаційних експертів допомогли розслідувачам "Схем". Завдяки їм ідентифікували моделі гелікоптерів, які зараз стоять на аеродромі. Мовиться про:
- 5 гелікоптерів Ка-52 "Алігатор";
- 9 гелікоптерів Мі-8 або Мі-24;
- 13 гелікоптерів Ка-29.
Вибухи у Бердянську: останні новини
- Ввечері 28 травня в Бердянську поблизу місцевого аеропорту лунали вибухи. В Бердянській міській військовій адміністрації повідомили, що ЗСУ влучили по позиціях ворога.
- Крім того, "бавовна" розквітла 2 червня у місцевому порту. Відомо, що окупанти неодноразово розміщували там боєприпаси, військову техніку та засоби ППО.
- У тимчасово окупованому місці 8 червня було дуже "гаряче". Ймовірно, був ліквідований черговий зрадник.