Цю інформацію згодом підтвердили і у Бердянській міській адміністрації. Там висловили сподівання на хороші новини від ЗСУ.

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"Бавовна" розквітла на складах ворога

Партизани руху "Атеш" у телеграм-каналі повідомили, що внаслідок вибуху було знищено склади з боєприпасами окупантів.

Офіційної інформації щодо цього наразі немає. Однак у соцмережах вже поширили фото з місця події.

У Бердянськ завітала "бавовна" / Фото з соцмереж

Влучання у склад окупантів / Фото з соцмереж

Нагадаємо, що росіяни перекинули до аеродрому Бердянська два десятки своїх гелікоптерів. Окупанти вже відчувають свій близький кінець та будь-що намагаються зірвати контрнаступ ЗСУ.

Двоє авіаційних експертів допомогли розслідувачам "Схем". Завдяки їм ідентифікували моделі гелікоптерів, які зараз стоять на аеродромі. Мовиться про:

5 гелікоптерів Ка-52 "Алігатор";

9 гелікоптерів Мі-8 або Мі-24;

13 гелікоптерів Ка-29.

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