Цю інформацію згодом підтвердили і у Бердянській міській адміністрації. Там висловили сподівання на хороші новини від ЗСУ.

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"Бавовна" розквітла на складах ворога

Партизани руху "Атеш" у телеграм-каналі повідомили, що внаслідок вибуху було знищено склади з боєприпасами окупантів.

Офіційної інформації щодо цього наразі немає. Однак у соцмережах вже поширили фото з місця події.

У Бердянськ завітала "бавовна" / Фото з соцмереж

Влучання у склад окупантів / Фото з соцмереж

Нагадаємо, що росіяни перекинули до аеродрому Бердянська два десятки своїх гелікоптерів. Окупанти вже відчувають свій близький кінець та будь-що намагаються зірвати контрнаступ ЗСУ.

Двоє авіаційних експертів допомогли розслідувачам "Схем". Завдяки їм ідентифікували моделі гелікоптерів, які зараз стоять на аеродромі. Мовиться про:

  • 5 гелікоптерів Ка-52 "Алігатор";
  • 9 гелікоптерів Мі-8 або Мі-24;
  • 13 гелікоптерів Ка-29.

Вибухи у Бердянську: останні новини

  • Ввечері 28 травня в Бердянську поблизу місцевого аеропорту лунали вибухи. В Бердянській міській військовій адміністрації повідомили, що ЗСУ влучили по позиціях ворога.
  • Крім того, "бавовна" розквітла 2 червня у місцевому порту. Відомо, що окупанти неодноразово розміщували там боєприпаси, військову техніку та засоби ППО.
  • У тимчасово окупованому місці 8 червня було дуже "гаряче". Ймовірно, був ліквідований черговий зрадник.