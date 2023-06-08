Іван Федоров – мер Мелітополя – зауважив, що у Бердянську клімат для когось – аж надто спекотний. Наразі з'ясовують, кому так "зашкодив клімат" українського Півдня.

Зверніть увагу Міноборони показало відео, як Росія гатила по Херсону під час евакуації

За повідомленнями місцевих горить-палає авто біля будівлі, яку російські окупанти використовували в своїх цілях,

– наголосив Федоров.

Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя – наголосив, що "мінус чергова мра*ота". Деталі він пообіцяв розкрити згодом. За словами Андрющенка, "українське Літо 2023 крокує Приазов'ям".

У Бердянськ завітала "бавовна" / Відео з телеграм-каналу Петра Андрющенка

Автівку, яка палала, вдалося "загасити". Щоправда, є один нюанс: вона встигла вигоріти до тла.



Автівка догоряє / Фото з телеграм-каналів

Російські окупанти вже чудово розуміють, що у них немає жодного майбутнього на тимчасово окупованих територіях України. Захисники та захисниці звільнять від ворога кожен населений пункт. Разом з українським прапором туди повернеться безпека для усіх місцевих мешканців.