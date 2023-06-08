Иван Федоров – мэр Мелитополя – заметил, что в Бердянске климат для кого-то – слишком жаркий. Пока выясняют, кому так "повредил климат" украинского Юга.

Обратите внимание Минобороны показало видео, как Россия вела по Херсону во время эвакуации

По сообщениям местных горит-пылает авто возле здания, которое российские оккупанты использовали в своих целях,

– подчеркнул Федоров.

Петр Андрющенко – советник городского головы Мариуполя – подчеркнул, что "минус очередная мра*ь". Подробности он пообещал раскрыть впоследствии. По словам Андрющенко, "украинское Лето 2023 шагает по Приазовью".

Бердянск посетил "хлопок" / Видео из телеграмм-канала Петра Андрющенко

Горящий автомобиль удалось "погасить". Правда, есть один нюанс: он успел выгореть до фона.



Автомобиль догорает / Фото из телеграмм-каналов

Российские оккупанты уже прекрасно понимают, что у них нет никакого будущего на временно оккупированных территориях Украины. Защитники и защитницы освободят от врага каждый населенный пункт. Вместе с украинским флагом вернется туда и безопасность для всех местных жителей.