Про це 24 Каналу сказав експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко. На його думку, будуть ще удари по логістиці ворога.

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"Удар по будь-якій логістичній інфраструктурі росіян на південному напрямку – це суттєвий крок для їхнього ослаблення там. З Херсоном це спрацювало ідеально", – сказав Жовтенко.

Українські військові поступово перерізають можливості росіян перекидати по південному напрямку свої сили і посилювати угруповання. Так ворог не зможе скористатися своєю кількісною перевагою в техніці.

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Водночас ЗСУ не прагнуть знищувати все – лише так, щоб росіяни не могли перевозити важку техніку і боєприпаси до неї цим шляхом.

"Це перша серія ударів по цих мостах. Ще кілька таких – і цей міст без капітального ремонту використовувати для перевезення вантажів буде неможливо. Навряд чи росіяни зможуть щось із цим зробити", – зазначив військовий експерт.

Надалі це допоможе у звільненні Криму

Удари по логістичних шляхах ворога, зокрема по Чонгарському мосту, у перспективі пов'язані з деокупацією Криму.

"Те, що ми робимо тепер, ми не даємо можливості росіянам постачати свої війська на південному напрямку, а надалі – обрізаємо росіянам можливість відступати до Криму разом з технікою", – додав Жовтенко.

Зверніть увагу! Крим з Херсонською областю з'єднують три дороги: дві в районі Вірменська (через Каланчак та Чаплинку) та одна – в районі Джанкоя через Чонгар. Остання – найзручніша для перевезення військової техніки в Запорізьку область.

Удар по Чонгарському мосту: основне