Новую базу зафиксировал спутник Planet Labs. Там расположены казармы и сотни грузовиков оккупантов.

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В Крыму появилась новая база обеспечения россиян

На обнародованных кадрах можно увидеть, что база оккупантов находится на территории села Широкое вблизи Симферополя. Там есть казармы и сотни грузовиков, внедорожников и автоцистерн, перевозящих топливо.

Военные эксперты говорят, что это может свидетельствовать об увеличении присутствия российской армии во временно оккупированном Крыму.

Развертывание базы началось еще в марте 2023 года. Раньше там было фермерское хозяйство.

Журналисты идентифицировали подразделение, расположенное на базе в Широком. Это 101 отдельная бригада материально-технического обеспечения (ОбМТЗ).



База оккупантов в Широком / фото Planet Labs

В Крыму заметили новую базу россиян: смотрите видео

Оккупанты рассматривают сценарий ухода из Крыма

Недавно представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что удар по Чонгарскому мосту повлечет за собой немалые проблемы с логистикой оккупантов. Из-за этого россияне рассматривают сценарий ухода из Крыма.

По словам Юсова, оккупационные власти уже начали вывозить из временно оккупированного полуострова семьи. Он подчеркнул, что значительная часть траншей и инженерных сооружений, которыми оккупанты обустраивают Крым, находится далеко от границы с материковой Украиной.

"Поэтому да – это сценарий, который они рассматривают, и понимают его реалистичность", – добавил Юсов.