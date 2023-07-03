Об этом в интервью УНИАН заявил советник главы Офиса Президента Михаила Подоляка, сообщает 24 Канал. По его словам, Кремль понимает ставку в этой войне.
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По словам Подоляка, сейчас идет так называемый капитальный сценарный период, когда:
- интенсивность боевых действий растет и проходит вгрызание в первый эшелон,
- есть проникновение в линию обороны оккупантов на километр-полтора по всей линии фронта,
- увеличивается интенсивность работы по тыловой инфраструктуре, по инфраструктуре подвоза.
И все это должно дать накопительный эффект. В какой-то момент это все действительно обвально скажется на всей линии фронта. Это может быть неделя, может быть месяц, может быть полтора,
– заявил советник руководителя ОП.
Он добавил, что Россия понимает ставку в этой войне. На фронте есть практически весь ресурс, который она могла мобилизовать на сегодняшний день, – более 300 тысяч военных, а также очень объемные минные поля и инженерные конструкции.
"Все это нужно будет сломать, безусловно, это возможно сделать, потому что деморализация российской группировки существенная, внутренний конфликт существенен, а то, что после мятежа происходит с генералитетом, тоже существенно", – подытожил Подоляк.
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Ситуация на фронте: последние новости
- На Востоке Украины продолжаются как наступательные, так и оборонные действия. В частности, наши защитники двигаются на Бахмутском направлении.
- На Юге Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях. За прошедшую неделю они освободили почти 29 квадратных километров украинских земель.
- Кроме этого, 26 июня стало известно, что Силы обороны вернули Ровнополь под контролем Украины. Вместе с ним деоккупировали девять населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.