Кадры мощной работы украинские защитники опубликовали в сети. На видео показана работа бойцов 8-го отдельного полка специального назначения.

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С "Фагота" уничтожили враждебную позицию

Опубликованные кадры показывают мощную работу на востоке страны. Бойцы рассказывают, что враждебный пулеметный расчет мешал развивать наступательные операции другим подразделениям ВСУ.

Поэтому они решили обратиться к собратьям из ССО, чтобы те помогли уничтожить враждебную позицию.

На нас вышли ребята по рации попросили помощи, мы и вальнули его,

– рассказал оператор ССО с позывным "Спенсером".

Украинские защитники успешно отработали – в результате прямого попадания из ПТРК было опустошено гнездо оккупантов на Донецком направлении.

Бойцы ССО уничтожили позиции врага: смотрите видео

Что известно о ПТРК "Фагот" "Фагот" – это советский переносной противотанковый ракетный комплекс с полуавтоматической командной наводкой по дротикам. Способен поражать цели на дальностях до 2 километров, а ракетой 9М113 – до 4 километров.

ВСУ из HIMARS уничтожили российские гаубицы

Наши защитники продолжают уничтожать врага на временно оккупированных территориях. Недавно в Генштабе ВСУ показали кадры успешной работы.

Автором мощной работы является оперативное командование "Запад". На несколько секундном ролике нам показали сначала 4 вражеские самоходные гаубицы "Мста-С". После этого зрителям демонстрируют, как РСЗО HIMARS пускает ракеты. А уже следующий кадр – показывает точную работу ВСУ.

Как следствие, так называемая "вторая армия мира" осталась без 4 гаубиц. Оккупанты, руководившие техникой, бросились наутек от детонирующих гаубиц.

Следует отметить, что САУ "Мста-С", очевидно, не просто так стоят в такой близости. Можно предположить, что они были в боевой готовности и могли в любой момент атаковать наших защитников, но их опередили.