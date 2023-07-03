Кадры мощной работы украинские защитники опубликовали в сети. На видео показана работа бойцов 8-го отдельного полка специального назначения.
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С "Фагота" уничтожили враждебную позицию
Опубликованные кадры показывают мощную работу на востоке страны. Бойцы рассказывают, что враждебный пулеметный расчет мешал развивать наступательные операции другим подразделениям ВСУ.
Поэтому они решили обратиться к собратьям из ССО, чтобы те помогли уничтожить враждебную позицию.
На нас вышли ребята по рации попросили помощи, мы и вальнули его,
– рассказал оператор ССО с позывным "Спенсером".
Украинские защитники успешно отработали – в результате прямого попадания из ПТРК было опустошено гнездо оккупантов на Донецком направлении.
Бойцы ССО уничтожили позиции врага: смотрите видео
Что известно о ПТРК "Фагот""Фагот" – это советский переносной противотанковый ракетный комплекс с полуавтоматической командной наводкой по дротикам. Способен поражать цели на дальностях до 2 километров, а ракетой 9М113 – до 4 километров.
ВСУ из HIMARS уничтожили российские гаубицы
Наши защитники продолжают уничтожать врага на временно оккупированных территориях. Недавно в Генштабе ВСУ показали кадры успешной работы.
Автором мощной работы является оперативное командование "Запад". На несколько секундном ролике нам показали сначала 4 вражеские самоходные гаубицы "Мста-С". После этого зрителям демонстрируют, как РСЗО HIMARS пускает ракеты. А уже следующий кадр – показывает точную работу ВСУ.
Как следствие, так называемая "вторая армия мира" осталась без 4 гаубиц. Оккупанты, руководившие техникой, бросились наутек от детонирующих гаубиц.
Следует отметить, что САУ "Мста-С", очевидно, не просто так стоят в такой близости. Можно предположить, что они были в боевой готовности и могли в любой момент атаковать наших защитников, но их опередили.