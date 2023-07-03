В целом же "хлопок" у россиян на прошлой неделе эффектно цвел чуть ли не каждый час. Об этом подробнее рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
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Минус цель каждые 70 минут
Как отметила заместитель министра обороны, за последние 7 дней Силам обороны удавалось уничтожать вражеские цели в среднем каждые 70 минут. При этом говорится о целях высокой приоритетности.
Так, на прошлой неделе военные Украины поразили:
- 94 места скопления войск;
- 22 зенитно-ракетных комплекса;
- 19 складов боеприпасов;
- 7 командных пунктов.
Именно такая рутинная работа создает условия для дальнейшего прорыва обороны врага,
– подчеркнула Анна Маляр.
Только за последние сутки послушать Кобзона отправились более полусотни россиян
Стоит отметить, что для защиты Украины титаны нашего государства без остановки ежедневно ликвидируют захватчиков и превращают в металлолом их технику. Так, только за последние сутки потери врага пополнили еще 600 захватчиков, так что общее количество ликвидированных достигло 230 260 человек.
Погорело за 2 июля и немало российской техники. Уничтожить удалось:
- 5 танков,
- 11 боевых бронированных машин,
- 32 артиллерийские системы,
- 4 РСЗО,
- 1 средство ПВО,
- 1 вертолет,
- 16 беспилотников,
- 3 крылатые ракеты,
- 18 единиц автомобильной техники,
- 7 единиц специальной техники.
Общее количество потерь России за время полномасштабной войны по состоянию на утро 3 июля / Генштаб