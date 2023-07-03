В целом же "хлопок" у россиян на прошлой неделе эффектно цвел чуть ли не каждый час. Об этом подробнее рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Минус цель каждые 70 минут

Как отметила заместитель министра обороны, за последние 7 дней Силам обороны удавалось уничтожать вражеские цели в среднем каждые 70 минут. При этом говорится о целях высокой приоритетности.

Так, на прошлой неделе военные Украины поразили:

  • 94 места скопления войск;
  • 22 зенитно-ракетных комплекса;
  • 19 складов боеприпасов;
  • 7 командных пунктов.

Именно такая рутинная работа создает условия для дальнейшего прорыва обороны врага,
– подчеркнула Анна Маляр.

Только за последние сутки послушать Кобзона отправились более полусотни россиян

Стоит отметить, что для защиты Украины титаны нашего государства без остановки ежедневно ликвидируют захватчиков и превращают в металлолом их технику. Так, только за последние сутки потери врага пополнили еще 600 захватчиков, так что общее количество ликвидированных достигло 230 260 человек.

Погорело за 2 июля и немало российской техники. Уничтожить удалось:

  • 5 танков,
  • 11 боевых бронированных машин,
  • 32 артиллерийские системы,
  • 4 РСЗО,
  • 1 средство ПВО,
  • 1 вертолет,
  • 16 беспилотников,
  • 3 крылатые ракеты,
  • 18 единиц автомобильной техники,
  • 7 единиц специальной техники.


Общее количество потерь России за время полномасштабной войны по состоянию на утро 3 июля / Генштаб