Среди них, в частности, сотни воздушных целей страны-террористки. Об этом также сообщил в своем телеграм-канале командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Только за один день 35 артиллерийских установок и более 500 бойцов: потери врага за 1 июля

Рекорды по уничтоженной вражеской технике

Так, по подсчетам russian-casualties.in.ua, которые базируются на данных Генштаба ВСУ, если говорить о потерях захватчиков в целом, то по некоторым показателям за июнь защитники Украины побили рекорды. Некоторые же показатели – выше среднего.

Что касается рекордов, то речь идет о количестве уничтоженных средств ПВО, единиц специальной техники и артиллерии. Выше среднего же показатели металлолома в РСЗО, вражеских беспилотниках, ракетах и автомобильной технике.

Так, за июнь защитники уничтожили 688 вражеских артиллерийских систем. А это, на секундочку, эквивалентно десяти российским артиллерийским бригадам.

Уничтоженная вражеская техника / Графики russian-casualties.in.ua

В целом же защитникам за месяц удалось сбить 154 ракеты и навсегда остановить работу:

238 танков,

390 боевых бронемашин,

688 артиллерийских систем,

57 РСЗО,

56 средств ПВО,

2 самолетов,

10 вертолетов,

414 БпЛА,

555 единиц автотехники,

122 единицы спецтехники.

В течение июня у нас есть абсолютный рекорд по уничтожению русской артиллерии – 688 стволов. Это невероятно много. Напомню, что штат бригады – это 72 ствола. Итак, практически 10 вражеских артиллерийских бригад ВСУ уничтожили за месяц. Это колоссальный показатель,

– сказал в эфире телемарафона полковник ВСУ Петр Черник.

Результаты Воздушных сил Украины

Генерал-лейтенант Николай Олещук отдельно конкретизировал некоторые данные по уничтоженным вражеским целям Воздушными Силами ВСУ, количество которых превысило сотни. Для этого он опубликовал коллаж с ежедневными отчетами Воздушных сил.



Уничтоженные воздушные цели / Данные Николая Олещука

Так, согласно инфографике, в июне защитники приземлили:

166 ударных БпЛА Shahed 131/136 и "Ланцет",

7 баллистических ракет "Искандер-М",

6 аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал",

144 крылатых ракет, из которых 123 Х-101/Х-555, 14 "Калибров", 3 "Искандер-К" и 2 ракеты неустановленного типа,

6 вертолетов Ка-52,

1 вертолет Ми-24.

При этом, как видно из коллажа, больше всего дронов-камикадзе защитники уничтожили 20 июня, а больше всего ракет – через четыре дня после этого, 24 числа.

Спасибо всем за боевую работу! Работаем дальше!

– написал Николай Олещук.