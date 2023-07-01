Среди них, в частности, сотни воздушных целей страны-террористки. Об этом также сообщил в своем телеграм-канале командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.
Только за один день 35 артиллерийских установок и более 500 бойцов: потери врага за 1 июля
Рекорды по уничтоженной вражеской технике
Так, по подсчетам russian-casualties.in.ua, которые базируются на данных Генштаба ВСУ, если говорить о потерях захватчиков в целом, то по некоторым показателям за июнь защитники Украины побили рекорды. Некоторые же показатели – выше среднего.
Что касается рекордов, то речь идет о количестве уничтоженных средств ПВО, единиц специальной техники и артиллерии. Выше среднего же показатели металлолома в РСЗО, вражеских беспилотниках, ракетах и автомобильной технике.
Так, за июнь защитники уничтожили 688 вражеских артиллерийских систем. А это, на секундочку, эквивалентно десяти российским артиллерийским бригадам.
Уничтоженная вражеская техника / Графики russian-casualties.in.ua
В целом же защитникам за месяц удалось сбить 154 ракеты и навсегда остановить работу:
- 238 танков,
- 390 боевых бронемашин,
- 688 артиллерийских систем,
- 57 РСЗО,
- 56 средств ПВО,
- 2 самолетов,
- 10 вертолетов,
- 414 БпЛА,
- 555 единиц автотехники,
- 122 единицы спецтехники.
В течение июня у нас есть абсолютный рекорд по уничтожению русской артиллерии – 688 стволов. Это невероятно много. Напомню, что штат бригады – это 72 ствола. Итак, практически 10 вражеских артиллерийских бригад ВСУ уничтожили за месяц. Это колоссальный показатель,
– сказал в эфире телемарафона полковник ВСУ Петр Черник.
Результаты Воздушных сил Украины
Генерал-лейтенант Николай Олещук отдельно конкретизировал некоторые данные по уничтоженным вражеским целям Воздушными Силами ВСУ, количество которых превысило сотни. Для этого он опубликовал коллаж с ежедневными отчетами Воздушных сил.
Уничтоженные воздушные цели / Данные Николая Олещука
Так, согласно инфографике, в июне защитники приземлили:
- 166 ударных БпЛА Shahed 131/136 и "Ланцет",
- 7 баллистических ракет "Искандер-М",
- 6 аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал",
- 144 крылатых ракет, из которых 123 Х-101/Х-555, 14 "Калибров", 3 "Искандер-К" и 2 ракеты неустановленного типа,
- 6 вертолетов Ка-52,
- 1 вертолет Ми-24.
При этом, как видно из коллажа, больше всего дронов-камикадзе защитники уничтожили 20 июня, а больше всего ракет – через четыре дня после этого, 24 числа.
Спасибо всем за боевую работу! Работаем дальше!
– написал Николай Олещук.