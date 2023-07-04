Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона рассказал, что у окупантов на Лимано-Купянском направлении наибольшее количество артобстрелов врагов. Там за сутки россияне ударили 595 раз, пишет 24 Канал.
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Сколько солдат стащил враг на Восток Украины
Спикер рассказал, что только на Лимано-Купянском направлении враг сосредоточил ориентировочно более 120 тысяч единиц личного состава. Там с украинской армией воюют воздушно-десантные войска, механизированные подразделения, подразделения так называемого боевого армейского резерва, территориальные войска и штурмовые роты "Шторм Z", которые набирают при военкоматах России людей с криминальным прошлым.
По всей нашей зоне (ответственности – 24 Канал) более 180 тысяч солдат России... На Бахмутском – где-то в районе 50 тысяч,
– заявил Сергей Череватый.
Кроме того, спикер пояснил, что за минувшие сутки во время отражения штурмов ВСУ ликвидировали 57 оккупантов, еще 78 – получили ранения, троих – наши бойцы взяли в плен. Также враги больше не смогут воспользоваться ликвидированной на украинской земле своей техникой:
- танком Т-72;
- двумя боевыми машинами пехоты;
- БТР-80;
- гаубицей Д-30;
- полевым составом с боеприпасами.
Сергей Череватый пояснил, что российские захватчики занимают атакующую позицию на Лиманско-Купянском направлении. Однако если вспомнить, что враги анонсировали большое наступление на всей линии фронта, то этого нет.
Какая ситуация на Востоке
- 3 июля командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил район боевых действий для изучения обстановки на месте. По его словам, на Бахмутском направлении продолжаются активные боевые действия, далее есть угроза наступления в сторону города Часов Яр.
- Перед этим заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что российские захватчики не оставляют надежд захватить Бахмут. На Бахмутском направлении за прошедшие сутки оккупанты тщетно пытались наступать. Силы обороны имели определенный успех.
- Спикер 26 артиллерийской бригады Сухопутных войск ВСУ Олег Калашников рассказал, что российские захватчики бросили резервы на Бахмутское направление, чтобы остановить продвижение украинских сил. В частности, туда направили частные военные компании, связанные с российским "Газпромом". Речь идет о "Факеле" и "Потоке". Подробнее о действиях оккупантов на этом участке фронта читайте здесь.