Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона рассказал, что у окупантов на Лимано-Купянском направлении наибольшее количество артобстрелов врагов. Там за сутки россияне ударили 595 раз, пишет 24 Канал.

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Сколько солдат стащил враг на Восток Украины

Спикер рассказал, что только на Лимано-Купянском направлении враг сосредоточил ориентировочно более 120 тысяч единиц личного состава. Там с украинской армией воюют воздушно-десантные войска, механизированные подразделения, подразделения так называемого боевого армейского резерва, территориальные войска и штурмовые роты "Шторм Z", которые набирают при военкоматах России людей с криминальным прошлым.

По всей нашей зоне (ответственности – 24 Канал) более 180 тысяч солдат России... На Бахмутском – где-то в районе 50 тысяч,

– заявил Сергей Череватый.

Кроме того, спикер пояснил, что за минувшие сутки во время отражения штурмов ВСУ ликвидировали 57 оккупантов, еще 78 – получили ранения, троих – наши бойцы взяли в плен. Также враги больше не смогут воспользоваться ликвидированной на украинской земле своей техникой:

танком Т-72;

двумя боевыми машинами пехоты;

БТР-80;

гаубицей Д-30;

полевым составом с боеприпасами.

Сергей Череватый пояснил, что российские захватчики занимают атакующую позицию на Лиманско-Купянском направлении. Однако если вспомнить, что враги анонсировали большое наступление на всей линии фронта, то этого нет.

Какая ситуация на Востоке