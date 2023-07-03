Пока на этом направлении фронта продолжается поединок за перехват инициативы. Детальнее об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Оккупанты пытаются наступать

В частности, на Бахмутском направлении за последние сутки и украинские силы, и оккупантское нашествие пытались наступать. При этом, если у врага успехов не было, то Силы обороны имели определенный успех.

Как отметила заместитель министра обороны, на северном фланге направления продолжаются бои. На южном фланге, в районе Клещиевки, защитники Украины с боями продвигаются вперед.

Впрочем, ситуация меняется очень быстро. Контроль над одними и теми же позициями может дважды в сутки теряться и восстанавливаться,

– подчеркнула Анна Маляр.

Также она рассказала, что россияне активно реагируют на все действия защитников Украины. Более того, на угрожающих направлениях они создают по три линии обороны.

Ситуация в Бахмуте

Следует отметить, что неспокойно сегодня не только на Бахмутском направлении, но и в самом городе в частности. Там, по словам Анны Маляр, враг:

постоянно ведет огонь,

пытается сорвать нашу логистику,

пытается нанести максимальные потери воинам Украины.

Но и военные нашего государства не дают врагу свободно передвигаться по городу. Позиции неприятеля они постоянно поражают огнем.

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