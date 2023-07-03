Пока на этом направлении фронта продолжается поединок за перехват инициативы. Детальнее об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
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Оккупанты пытаются наступать
В частности, на Бахмутском направлении за последние сутки и украинские силы, и оккупантское нашествие пытались наступать. При этом, если у врага успехов не было, то Силы обороны имели определенный успех.
Как отметила заместитель министра обороны, на северном фланге направления продолжаются бои. На южном фланге, в районе Клещиевки, защитники Украины с боями продвигаются вперед.
Впрочем, ситуация меняется очень быстро. Контроль над одними и теми же позициями может дважды в сутки теряться и восстанавливаться,
– подчеркнула Анна Маляр.
Также она рассказала, что россияне активно реагируют на все действия защитников Украины. Более того, на угрожающих направлениях они создают по три линии обороны.
Ситуация в Бахмуте
Следует отметить, что неспокойно сегодня не только на Бахмутском направлении, но и в самом городе в частности. Там, по словам Анны Маляр, враг:
- постоянно ведет огонь,
- пытается сорвать нашу логистику,
- пытается нанести максимальные потери воинам Украины.
Но и военные нашего государства не дают врагу свободно передвигаться по городу. Позиции неприятеля они постоянно поражают огнем.
Вблизи Бахмута тишина не наступает: последние новости по направлению
- Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что на Бахмутском направлении россияне отчаянно цепляются за позиции и опорные пункты, ранее занятые вагнеровцами, и пытаются поразить все, что движется. Там продолжаются активные боевые действия, а также сохраняется угроза наступления в сторону города Часов Яр.
- По словам военного эксперта, полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, на Бахмутском направлении россияне оказались в достаточно невыгодном положении. Военные Украины там имеют серьезные продвижения.
- Как рассказал спикер 26 артиллерийской бригады Сухопутных войск ВСУ Олег Калашников, чтобы остановить продвижение украинских сил, на Бахмутское направление Россия стягивает частные военные компании.