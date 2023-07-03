Наразі на цьому напрямку фронту триває двобій за перехоплення ініціативи. Детальніше про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Окупанти намагаються наступати

Зокрема, на Бахмутському напрямку за останню добу і українські сили, і окупантська навала намагалися наступати. При цьому якщо у ворога успіхів не було, то Сили оборони мали певний успіх.

Як зазначила заступниця міністра оборони, на північному фланзі напрямку наразі тривають бої. Натомість на південному фланзі, в районі Кліщіївки, захисники України з боями просуваються вперед.

Втім, ситуація змінюється дуже стрімко. Контроль над одними і тими ж позиціями може двічі за добу втрачатись та відновлюватись,

– підкреслила Ганна Маляр.

Також вона розповіла, що росіяни активно реагують на всі дії оборонців України. Ба більше, на загрозливих напрямках вони створюють по три лінії оборони.

Ситуація у Бахмуті

Варто зазначити, що неспокійно сьогодні не лише на Бахмутському напрямку, а й у самому місті зокрема. Там, за словами Ганни Маляр, ворог:

постійно веде вогонь,

намагається зірвати нашу логістику,

намагається завдати максимальних втрат воїнам України.

Але й військові нашої держави не дають ворогу вільно пересуватись по місту. Позиції ворога вони постійно вражають вогнем.

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