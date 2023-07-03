Про це для 24 Каналу в щоденному зведенні з фронту розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Він проаналізував, на яких частинах фронту активізувалися окупанти.

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Атаки з повітря

Російські терористи відновили атаки по Україні з повітря. В ніч на 3 липня українські міста були атаковані дронами-камікадзе іранського виробництва. Запущено було 17 БпЛА, 13 з них збила протиповітряна оборона.

За словами військового аналітика, кількість пусків дронів росіян залежить від кількості розвіданих і дорозвіданих цілей в Україні. Наразі дефіциту "Шахедів" у росіян не спостерігається, однак є проблеми із завербованими агентами, вибором цілей та радіотехнічними засобами інформації.

Україна досі не має стовідсоткової протиповітряної оборони, тому повітряні цілі можуть проходити в деяких місцях, від цього залежить кількість збитих цілей. До того ж іноді росіяни спочатку запускають дрони, аби розвідати ситуацію з ППО на окремих територіях, а потім здійснювати саме туди пуски ракет.

Детальний аналіз фронту від Романа Світана: дивитися відео

Ситуація навколо Бахмута

Український Генштаб заявив, що ЗСУ мають серйозні просування на Бахмутському напрямку. Натомість російське міноборони заявило, що по всій лінії фронту буде ліквідовувати вагнерівців, тобто вони переходитимуть на службу до армії. Або ж просто покинуть поле бою, зауважив Світан.

Українські захисники також повідомили, що панівна висота неподалік Кліщіївки уже зайнята ними. Очікується, що за кілька днів цей населений пункт буде уже звільнений.

Перед Збройними Силами України стояло завдання вийти на панівні висоти неподалік Бахмута: з півночі – це Берхівка, яку вже зайняли, а з півдня – Кліщіївка. Після розміщення там батарей, ЗСУ будуть контролювати входи і виходи з Бахмута. Так буде створене оперативне оточення міста. Українська артилерія буде здійснювати оперативний контроль уже вздовж річки Бахмутки.

Також з'явилися повідомлення, що поблизу Бахмута в окупаційної армії все настільки погано, що частину війська з Південного напрямку вони готові перекинути вже туди. Світан переконаний, що росіянам в цій ситуації доведеться або відходити з Бахмута до Попасної, або перекидати війська з південного фронту, і втратити Запорізький напрямок.

В них зараз дилема, і вони її, ймовірно, будуть вирішувати на користь Бахмута. Тобто будуть знімати, втрачати Запорізький фронт, бо Бахмут для них – інформаційний капкан, який вони самі, точніше Пригожин і організував,

– зауважив полковник запасу.

Новий фронт

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що окупаційна армія має намір відкривати ще один фронт на Сватівському напрямку. А оскільки з російського військового хаба в місті Валуйки до Сватового кілька годин їзди, їм цей напрямок є дуже вигідним та зручним.

Світан вважає, що зараз в росіян є завдання видавати українську армію за ріки Оскіл та Сіверський Донець там. Мовиться про оперативне завдання, а стратегічне полягає в тому, щоб скувати сили оборони на Півдні, аби ЗСУ не змогли рухатися в Запорізькому напрямку. Є ще й третій аргумент, про який повідомляла розвідка – росіяни намагалися взяти в котел деякі українські частини, аби вимагати заморозки конфлікту і розв'язання питання з цим котлом.