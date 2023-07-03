Загарбники вночі атакували "Шахедами" та ракетами. Чи є влучання і скільки знищено цілей – наразі з’ясовується.

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Росія атакувала Україну ракетами і "Шахедами"

Як розповіли у Генштабі ЗСУ, 3 липня вночі Росія знову атакувала нашу державу ракетами та іранськими ударними БпЛА типу "Shahed". Інформація щодо наслідків наразі уточнюється.

Згодом у Повітряних силах повідомили, що вночі 3 липня російські окупаційні війська здійснили чергову атаку іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку. Загалом зафіксовано пуски 17 "Шахедів".

У південних, східних та центральних областях працювала протиповітряна оборона. Внаслідок бою силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Решта – не досягли своїх цілей. Попередньо без втрат.

За минулу та поточну добу авіація Повітряних сил здійснила десятки літаковильотів, 15 із них – на вогневе ураження об’єктів, техніки, логістики та живої сили ворога.

До речі, протягом минулої доби окупанти завдали ракетного та авіаційного ударів застосувавши 12 крилатих та зенітних керованих ракет і 8 ударних БпЛА типу "Shahed" по об’єктах цивільної інфраструктури. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 3 крилаті ракети та 8 ударних БпЛА.

Крім того, ворог завдав 57 авіаційних ударів та здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої цивільної інфраструктури, постраждали і мирні люди.

Важливо! Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Шалені втрати окупантів

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, район зосередження особового складу, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 засоби протиповітряної оборони ворога.

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