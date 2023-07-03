Загарбники вночі атакували "Шахедами" та ракетами. Чи є влучання і скільки знищено цілей – наразі з’ясовується.
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Росія атакувала Україну ракетами і "Шахедами"
Як розповіли у Генштабі ЗСУ, 3 липня вночі Росія знову атакувала нашу державу ракетами та іранськими ударними БпЛА типу "Shahed". Інформація щодо наслідків наразі уточнюється.
Згодом у Повітряних силах повідомили, що вночі 3 липня російські окупаційні війська здійснили чергову атаку іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку. Загалом зафіксовано пуски 17 "Шахедів".
У південних, східних та центральних областях працювала протиповітряна оборона. Внаслідок бою силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Решта – не досягли своїх цілей. Попередньо без втрат.
За минулу та поточну добу авіація Повітряних сил здійснила десятки літаковильотів, 15 із них – на вогневе ураження об’єктів, техніки, логістики та живої сили ворога.
До речі, протягом минулої доби окупанти завдали ракетного та авіаційного ударів застосувавши 12 крилатих та зенітних керованих ракет і 8 ударних БпЛА типу "Shahed" по об’єктах цивільної інфраструктури. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 3 крилаті ракети та 8 ударних БпЛА.
Крім того, ворог завдав 57 авіаційних ударів та здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої цивільної інфраструктури, постраждали і мирні люди.
Шалені втрати окупантів
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, район зосередження особового складу, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 засоби протиповітряної оборони ворога.
Нічна атака України 3 липня: що відомо
- Карта повітряних тривог почала "червоніти" з Дніпропетровської та Запорізької областей. Як стало відомо, причиною цього став запуск "Шахедів".
- Повітряні сили зазначили, що на Кіровоградщині чули звуки роботи ППО.
- Також ЗМІ писали про вибухи на Запоріжжі.
- Окрім цього, стало відомо про вибухи на Миколаївщині та у Костянтинівці, що на Донеччині.
- Близько 5 ранку у Хмельницькій області було чутно вибухи. У Повітряних силах повідомили, що це робота ППО.