Захватчики ночью атаковали "Шахедами" и ракетами. Есть ли попадание и сколько уничтожено целей – сейчас выясняется.
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Россия атаковала Украину ракетами и "Шахедами"
Как рассказали в Генштабе ВСУ, 3 июля ночью Россия снова атаковала наше государство ракетами и иранскими ударными БПЛА типа "Shahed". Информация о последствиях уточняется.
Кстати, за прошедшие сутки оккупанты нанесли ракетный и авиационный удары применив 12 крылатых и зенитных управляемых ракет и 8 ударных БПЛА типа "Shahed" по объектам гражданской инфраструктуры. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 3 крылатые ракеты и 8 ударных БПЛА.
Позже в Воздушных силах сообщили, что ночью 3 июля российские оккупационные войска совершили очередную атаку иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" с юго-восточного направления. В общей сложности зафиксированы пуски 17 "Шахедов".
В южных, восточных и центральных областях работала противовоздушная оборона. В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БПЛА "Shahed-136/131". Остальные – не достигли своих целей. Предварительно без потерь.
За прошедшие и текущие сутки авиация Воздушных Сил совершила десятки самолето-вылетов, 15 из них – на огневое поражение объектов, техники, логистики и живой силы врага.
Кроме того, враг нанес 57 авиационных ударов и совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной гражданской инфраструктуры пострадали и мирные люди.
Безумные потери оккупантов
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, 27 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 средства противовоздушной обороны врага.
Ночная атака Украины 3 июля: что известно
- Карта воздушных тревог начала "краснеть" с Днепропетровской и Запорожской областей. Как стало известно, причиной тому стал запуск "Шахедов".
- Воздушные силы отметили, что в Кировоградской области слышали звуки работы ПВО.
- Также СМИ писали о взрывах в Запорожье.
- Кроме этого, стало известно о взрывах на Николаевщине и в Константиновке Донецкой области.
- Около 5 утра в Хмельницкой области были слышны взрывы. В Воздушных силах сообщили, что это работа ПВО.