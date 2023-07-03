Захватчики ночью атаковали "Шахедами" и ракетами. Есть ли попадание и сколько уничтожено целей – сейчас выясняется.

Смотрите также Силы ПВО сбили все вражеские БпЛА в воздушном пространстве вокруг Киева, – КГВА

Россия атаковала Украину ракетами и "Шахедами"

Как рассказали в Генштабе ВСУ, 3 июля ночью Россия снова атаковала наше государство ракетами и иранскими ударными БПЛА типа "Shahed". Информация о последствиях уточняется.

Кстати, за прошедшие сутки оккупанты нанесли ракетный и авиационный удары применив 12 крылатых и зенитных управляемых ракет и 8 ударных БПЛА типа "Shahed" по объектам гражданской инфраструктуры. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 3 крылатые ракеты и 8 ударных БПЛА.

Позже в Воздушных силах сообщили, что ночью 3 июля российские оккупационные войска совершили очередную атаку иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" с юго-восточного направления. В общей сложности зафиксированы пуски 17 "Шахедов".

В южных, восточных и центральных областях работала противовоздушная оборона. В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БПЛА "Shahed-136/131". Остальные – не достигли своих целей. Предварительно без потерь.

За прошедшие и текущие сутки авиация Воздушных Сил совершила десятки самолето-вылетов, 15 из них – на огневое поражение объектов, техники, логистики и живой силы врага.

Кроме того, враг нанес 57 авиационных ударов и совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной гражданской инфраструктуры пострадали и мирные люди.

Важно! Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Безумные потери оккупантов

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, 27 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 средства противовоздушной обороны врага.

Ночная атака Украины 3 июля: что известно