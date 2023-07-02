Ночью также россияне применяли С-300 против Запорожья, была и угроза обстрела восточных областей из наземного баллистического вооружения.

Здесь подробнее Атака "Шахедами": в Киеве работали силы ПВО, воздушная тревога была в нескольких областях Украины

Атака дронами на Киев: предварительно, все уничтожены

Угроза применения врагом БПЛА возникла сразу после полуночи – тревоги объявили в южных областях, Николаевской и Херсонской. Через полчаса ее пришлось распространить и на другие регионы рядом. Тогда же сообщали об угрозе ракетной атаки на Одесскую область.

После 2 ночи дроны долетели в Киевскую область. В регионе и столице начали свою работу силы Противовоздушной обороны. Отбой объявили в 03.20.

Немного погодя в Киевской городской военной администрации обнародовали первую информацию о последствиях атаки врага. Важнейшая информация такова:

Это была первая атака иранскими дронами по Киеву с начала месяца и за последние 12 дней.

Силами и средствами ПВО все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева обнаружены и уничтожены.

Сведения о пострадавших или разрушениях не поступали.

Спасибо хранителям нашего неба за отличную работу! Данные оперативной сводки обновляются и уточняются,

– подытожили в КГВА.

Ранее Киев атаковали дронами 20 июня

Киев и область 20 июня ночью атаковали "Шахедами", и тогда силы ПВО сработали отлично. Дроны заходили на столицу волнами и по разным направлениям, а воздушная тревога продолжалась более 3 часов.

А 30 июня россияне ударили по Украине "Шахедами" и ракетами. В частности, оккупанты выпустили 13 иранских дронов-камикадзе на военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области. 10 ударных дронов Shahed-136/131 удалось уничтожить.

Обратите внимание! Нельзя снимать работу ПВО. Этим вы сохраните и наших воинов, и свою жизнь.