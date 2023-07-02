По состоянию на 01:36 в Одесской области прозвучали отбои сигналов воздушной тревоги. На Юге и в Центре нашего государства опасность еще продолжалась.
Смотрите также
Партией 50 – 70 дронов за раз, – Буданов о том, как часто Россия получает "Шахеды" от Ирана Россияне атаковали Украину "Шахедами" 03:30 В КГВА сообщили, что это была первая атака иранскими дронами по Киеву с начала месяца и за последние 12 дней. Силами и средствами ПВО все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева обнаружены и уничтожены. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. 03:20 Киев и Киевская область – отбой. Ожидаем с утра отчета Воздушных сил о результатах работы. 03:00 Черкасская, Кировоградская, Винницкая, Житомирская области – отбой. Тревога продолжается в Киеве и в Киевской области. 02:54 Андрей Ермак призвал не снимать работу ПВО. 02:53 В Киевской ОВА подчеркнули, что в области зафиксировано движение враждебных БПЛА. Кроме того, в регионе работает ПВО. 02:49 В Киеве сообщают о работе ПВО. 02:48 В Херсонской, Днепропетровской, Запорожье – отбой воздушной тревоги. 02:37 В Николаевской области – отбой воздушной тревоги. Угрозы с неба – нет. 02:30 Воздушная тревога прозвучала в Киеве и Житомирской области. Угроза атаки беспилотниками типа "Шахед". 02:16 Тревога прозвучала и в Киевской области. Все из-за угрозы применения врагом ударных БПЛА с южного направления. В Киеве тревоги пока нет. 02:11 В мониторинговом телеграм-канале Monitor сообщили о пусках ракет С-300 по Запорожью. Через несколько минут в городе раздались взрывы. 01:58 Отбой угрозы применения баллистического вооружения Полтавской, Донецкой и Харьковской областей. 01:36 В Одесской области раздался отбой воздушной тревоги. 01:34 В Запорожской области сообщали о взрывах. В Воздушных силах заявили о работе ПВО. 01:30 Тревожность распространилась и на Винницкую область. Там также угроза атаки "Шахедами". 01:20 Взрывы Николаевской области. В Воздушных силах заявили о работе ПВО. 01:18 В Черкасской области также угроза применения врагом ударных БПЛА. Воздушные силы призывали срочно направляться в укрытие. 01:11 В Воздушных силах была объявлена угроза применения баллистических ракет на Востоке нашего государства. Жителей Востока призвали немедленно пройти в укрытие. 01:01 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в Одесской области. Ракеты могли пустить из акватории Черного моря. 00:35 Впоследствии тревога расширилась еще до Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областей. В этих областях была угроза атаки "Шахедами" 00:04 Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу там, где она звучит. 01:01 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в Одесской области. Ракеты могли пустить из акватории Черного моря. 00:00 В Воздушных силах сообщили об угрозе применения врагом ударных БПЛА с южного направления. Тревоги прозвучали в Николаевской и Херсонской областях.