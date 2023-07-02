По состоянию на 01:36 в Одесской области прозвучали отбои сигналов воздушной тревоги. На Юге и в Центре нашего государства опасность еще продолжалась.

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