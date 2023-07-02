Станом на 01:36 на Одещині пролунали відбої сигналів повітряної тривоги. На Півдні та Центрі нашої держави небезпека ще тривала.

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