Станом на 01:36 на Одещині пролунали відбої сигналів повітряної тривоги. На Півдні та Центрі нашої держави небезпека ще тривала.
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