Крім цього, він зазначив, що такі партії країна-агресорка отримує регулярно. Тому Росія і використовує цю зброю у великих масштабах.

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Буданов розповів, як часто у Росію доставляють "Шахеди"

Начальник української розвідки зазначив, що постачання до Росії "Шахедів" відбувається досить регулярно. Попри це, кількість безпілотників в одній партії може варіюватися.

Зазвичай, одна партія (БпЛА "Шахед" – 24 Канал) становить від 50 до 70 дронів за раз. І відбувається це раз на два, іноді на три тижні,

– зауважив Буданов.

Крім цього, він наголосив, що зараз Іран постачає Росії лише безпілотники. Про постачання балістичних ракет, які є зараз на озброєнні в іранській державі, наразі не мовиться.

Буданов висловився про кількість ракет у росіян

Очільник ГУР МО також заявив, що у Росії немає наразі кількості ракет, щоб проводити атаки часто. За його словами, наразі росіяни мають певні труднощі з виробленням такого типу зброї.

"Як ви бачите з останніх ударів, вони зменшили кількість ракет, які вони використовують щоразу. Тому відповідь – ні", – наголосив Буданов.

Наостанок він сказав, що зараз росіяни більше не в змозі проводити ті самі ракетні обстріли, які робили восени 2022 року. Тому перейматися з цього приводу – не варто.

Наприкінці червня росіяни атакували Україну "Шахедами"