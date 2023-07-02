Крім цього, він зазначив, що такі партії країна-агресорка отримує регулярно. Тому Росія і використовує цю зброю у великих масштабах.
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Буданов розповів, як часто у Росію доставляють "Шахеди"
Начальник української розвідки зазначив, що постачання до Росії "Шахедів" відбувається досить регулярно. Попри це, кількість безпілотників в одній партії може варіюватися.
Зазвичай, одна партія (БпЛА "Шахед" – 24 Канал) становить від 50 до 70 дронів за раз. І відбувається це раз на два, іноді на три тижні,
– зауважив Буданов.
Крім цього, він наголосив, що зараз Іран постачає Росії лише безпілотники. Про постачання балістичних ракет, які є зараз на озброєнні в іранській державі, наразі не мовиться.
Буданов висловився про кількість ракет у росіян
Очільник ГУР МО також заявив, що у Росії немає наразі кількості ракет, щоб проводити атаки часто. За його словами, наразі росіяни мають певні труднощі з виробленням такого типу зброї.
"Як ви бачите з останніх ударів, вони зменшили кількість ракет, які вони використовують щоразу. Тому відповідь – ні", – наголосив Буданов.
Наостанок він сказав, що зараз росіяни більше не в змозі проводити ті самі ракетні обстріли, які робили восени 2022 року. Тому перейматися з цього приводу – не варто.
Наприкінці червня росіяни атакували Україну "Шахедами"
- У Повітряних силах ЗСУ 30 червня розповіли, що ворог завдав чергового удару по Україні БпЛА типу "Шахед". Загалом нашим силам ППО вдалося збити 10 із 13 баражувальних боєприпасів.
- Найгарячіше тієї ночі було в Миколаївській області, де внаслідок падіння уламків безпілотника спалахнула пожежа на покрівлі житлового будинку. На щастя, постраждалих внаслідок атаки немає.
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що цього разу ворожі "Шахеди" заходили з іншого напрямку, ніж зазвичай. За її словами, таким чином окупанти намагаються оминути нашу протиповітряну оборону.