Кроме того, он отметил, что такие партии страна-агрессорка получает регулярно. Потому Россия и использует это оружие в больших масштабах.
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Буданов рассказал, как часто в Россию доставляют "Шахеды"
Начальник украинской разведки отметил, что поставки в Россию "Шахедов" проходят достаточно регулярно. Тем не менее количество беспилотников в одной партии может варьироваться.
Обычно одна партия (БпЛА "Шахед" – 24 Канал) составляет от 50 до 70 дронов за раз. И происходит это раз в две, иногда на три недели,
– заметил Буданов.
Кроме того, он подчеркнул, что сейчас Иран поставляет России только беспилотники. О поставках баллистических ракет, которые сейчас находятся на вооружении в иранском государстве, пока не говорится.
Буданов высказался о количестве ракет у россиян
Глава ГУР МО также заявил, что у России нет пока количества ракет, чтобы проводить атаки часто. По его словам, сейчас у россиян есть определенные трудности с выработкой такого типа оружия.
"Как вы видите из последних ударов, они уменьшили количество ракет, которые они используют каждый раз. Поэтому ответ – нет", – подчеркнул Буданов.
Напоследок он сказал, что сейчас россияне больше не в состоянии проводить те же ракетные обстрелы, которые производили осенью 2022 года. Поэтому беспокоиться по этому поводу – не стоит.
В конце июня россияне атаковали Украину "Шахедами"
- В Воздушных силах ВСУ 30 июня рассказали, что враг нанес очередной удар по Украине БпЛА типа "Шахед". В целом нашим силам ПВО удалось сбить 10 из 13 барражирующих боеприпасов.
- Горячее всего в ту ночь было в Николаевской области, где в результате падения обломков беспилотника вспыхнула пожар на кровле жилого дома. К счастью, пострадавших в результате атаки нет.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что на этот раз враждебны "Шахеды" заходили из другого направления, чем обычно. По ее словам, таким образом оккупанты пытаются обойти нашу противовоздушную оборону.