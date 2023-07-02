Кроме того, он отметил, что такие партии страна-агрессорка получает регулярно. Потому Россия и использует это оружие в больших масштабах.

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Буданов рассказал, как часто в Россию доставляют "Шахеды"

Начальник украинской разведки отметил, что поставки в Россию "Шахедов" проходят достаточно регулярно. Тем не менее количество беспилотников в одной партии может варьироваться.

Обычно одна партия (БпЛА "Шахед" – 24 Канал) составляет от 50 до 70 дронов за раз. И происходит это раз в две, иногда на три недели,

– заметил Буданов.

Кроме того, он подчеркнул, что сейчас Иран поставляет России только беспилотники. О поставках баллистических ракет, которые сейчас находятся на вооружении в иранском государстве, пока не говорится.

Буданов высказался о количестве ракет у россиян

Глава ГУР МО также заявил, что у России нет пока количества ракет, чтобы проводить атаки часто. По его словам, сейчас у россиян есть определенные трудности с выработкой такого типа оружия.

"Как вы видите из последних ударов, они уменьшили количество ракет, которые они используют каждый раз. Поэтому ответ – нет", – подчеркнул Буданов.

Напоследок он сказал, что сейчас россияне больше не в состоянии проводить те же ракетные обстрелы, которые производили осенью 2022 года. Поэтому беспокоиться по этому поводу – не стоит.

В конце июня россияне атаковали Украину "Шахедами"