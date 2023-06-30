К сожалению, не обошлось без пострадавших. Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал.

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Что известно о ночной атаке России

Наталья Гуменюк отметила, что эта ночь действительно была напряженной. Ведь многие регионы на Юго-Востоке подвергались воздушным тревогам и российским атакам. В зоне ответственности ОК "Юг" Силы ПВО уничтожили 1 ударный беспилотник.

На этот раз тактика была несколько иной. "Шахеды" заходили севернее, не так, как обычно, с восточного побережья Азовского моря, а с северных районов. Очевидно, враг пытается найти способ поражения, максимально удаленный от нашей противовоздушной обороны,

– отметила Гуменюк.

В Николаеве нанесли ущерб обломки "Шахеда". Вспыхнул пожар на кровле одного из зданий. Кроме того, на открытой территории горела трава. Спасатели оперативно потушили огонь. К счастью, пострадавших нет.

Враг продолжал очень мощную артиллерийскую работу до самого рассвета. В течение ночи в нашей зоне ответственности обстреляно 47 раз правый берег и Очаковское направление. Это говорит о том, что враг пытается давить максимально там, где опасается продвижения Сил обороны,

– подчеркнула представительница ОК "Юг".

На рассвете во время обстрела обнаружили гражданского человека, раненого в грудную клетку. 72-летнюю женщину в очень тяжелом состоянии госпитализировали.

Важно! В Херсонской области за минувшие сутки агрессор совершил 72 обстрела, выпустив 434 снаряда из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА. 8 снарядов – по областному центру. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов, пункт выдачи гуманитарной помощи, медицинское и образовательное учреждение в Херсоне. Руководитель ОВА Прокудин сообщил, что 3 человека погибли, еще 4 – получили ранения.

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Никополь содрогался от взрывов

Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что этой ночью оккупанты в очередной раз атаковали Никополь. Туда прилетели снаряды из тяжелой артиллерии. Лисак отметил, что люди не пострадали. Последствия обстрелов уточняют.

Обратите внимание! В Генштабе ВСУ сообщили, что ночью оккупанты атаковали Украину "Шахедами" и ракетами с С-300.