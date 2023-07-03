О том, как изменилась ситуация на фронте за последнюю неделю, 25 июня – 2 июля, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим с помощью карты DeepStateMAP.

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ВСУ освободили Ровнополь

Существенные достижения наших войск за прошедшую неделю на фронте заметны на границе Запорожской и Донецкой областей. Так, восточнее Гуляйполя Силы обороны Украины уверенно закрепились в освобожденных ранее Новополе, Нескучном, Благодатном.

В настоящее время украинские военные продолжают закрепляться в Новодаровке и Макаровке. Эти населенные пункты были освобождены еще в первой половине июня.

Но ключевым достижением является освобождение Ровнополя. Об освобождении села официально сообщили 26 июня.

Изменения фронта на границе Донецкой и Запорожской областей: смотрите карту

Такие изменения свидетельствуют о том, что Силы обороны Украины продолжают проламывать линии обороны врага на определенных участках. Уверенно, шаг за шагом наши военные продолжают продвигаться вперед.

Возможно, это наступление не так быстро, как некоторые ожидали, но и цена очень высока – жизнь наших защитников. Это в течение недели активно отмечали президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки или что-то в этом роде. Каждый день каждый метр дается кровью,

– подчеркнул Валерий Залужный.

Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны намекнул на дальнейшее продвижение в следующую неделю. Он заявил, что Украине нужны результаты на поле боя до стартующего 11 июля саммита НАТО.

ВСУ закрепляются на Запорожье

Несколько западнее, вблизи Орехова и Васильевки, Силы обороны Украины также имели успехи на прошлой неделе. В частности, наши военные уверенно закрепились в Лобковом и продолжают закрепляться в освобожденных ранее Пятихатках.

Кроме того, Силы обороны продвинулись и к югу от Орехова – в направлении Роботиного. За последнюю неделю на этом участке освобождены почти 5 квадратных километров.

В своем недавнем видео главный мастер-сержант 47 ОМБр "Магура" Валерий Маркус показал кадры, которые могут свидетельствовать о том, что ВСУ смогли продвинуться еще глубже. Но пока сохраняем информационную тишину.

Изменения фронта в Запорожье: смотрите карту

Продвижение ВСУ под Бахмутом

Также за последнюю неделю Силы обороны Украины продолжили свое продвижение вблизи Бахмута. Наибольшие изменения заметны поблизости:

Орехово-Васильевки,

Берховки – Ягодного,

Клещиевки.

В различных источниках появлялась информация, что наши защитники уже вернули отдельные районы самого Бахмута. К сожалению, подтверждений этому пока нет.

Имеем же подтверждение того, что наши военные уже дошли до Курдюмовской дамбы. Здесь подняли украинский флаг "Рыцари зимнего похода".

В целом наши военные ценой сверхчеловеческих усилий продолжают штурмовые действия вокруг города. Похоже, у них достаточно серьезные планы по Бахмуту. Поэтому надеемся, что врага ждет много неприятных сюрпризов.

Как через неделю изменилась ситуация вокруг Бахмута: смотрите карту

Важно! Как отмечал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, украинское наступление – это не шоу. Ведь наши военные платят кровью за свои успехи.



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