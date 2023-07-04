Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. Каждый день гибнет более 500 россиян.
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"Крематорий, неподалеку от Симферополя, в населенном пункте Красная Зорька, постоянно работает в режиме 24/7. Кремация гражданских лиц там фактически не происходит, только солдат российской оккупационной армии превращают уже в настоящий пепел", - рассказал Владислав Селезнев.
Враг пытается отразить те позиции и рубежи, которые занимают Вооруженные Силы Украины, что приводит к многочисленным потерям врага, особенно на юге Херсонской области.
"Достаточно посмотреть на возведение украинского генерального штаба. За последние несколько недель не было отметки менее 500 уничтоженных российских окупантов в сутки", – сказал Селезнев.
Военный эксперт Владислав Селезнев объяснил причины колоссальных потерь врага: смотреть видео
Больше пропавших без вести – меньше социальных выплат
Для России это уже не новая схема сохранения военного бюджета. Сжечь, а родным сказать, что пропал без вести. Нет тела – нет проблем.
Очень удобно сжечь тело и сказать, что где-то исчез, а соответственно нет социальных и правительственных выплат, это позволяет экономить российский бюджет.
– прокомментировал Селезнев.
Сколько еще Россия сэкономит на "двухсотых", сказать трудно, но то, что их будет больше - однозначно. Боевые действия набирают обороты, украинская армия сейчас завершает подготовку к предстоящим боям.
Это означает, что динамика и дальше будет расти, вплоть до того момента, пока мы не реализуем все свои ключевые задачи по освобождению всей территории Украины, а именно границы 1991 года и полному разрушению боевого потенциала путинской армии,
– отметил Селезнев.
Потери врага растут: последние новости
- 3 июля Генеральный штаб ВСУ сообщил о ликвидации более 230 тысяч окупантов. За минувшие сутки враг понес потери еще на 600 захватчиков.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал о мобильные крематории, которые оккупанты обустроили на территории детского санатория Они чувствуют жители нескольких районов города.
- 2 июля Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины в своем телеграмм-канале опубликовали видео, где показали, как они работали по оккупантам. Дрон сбросил взрывчатку на россиян во временно оккупированных Олешках на Левом берегу Херсонской области.