Вонь чувствуют жители нескольких районов города. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

Смотрите также На оккупированных территориях – вспышка инфекций, погибших хоронят в братских могилах, – Генштаб

Оккупанты разместили мобильные крематории в Мелитополе

По словам Федорова, чтобы скрыть собственные потери, оккупанты расширяют сеть мобильных крематориев. Один круглосуточно дымится в бердянском порту, а другой – на территории бывшего детского санатория Мелитополя.

Мэр отметил, что там враг давно устроил военный госпиталь, однако дешевле жечь, чем лечить. Несколько районов Мелитополя страдают от вони сгоревшей так называемой "второй армии мира".

Вонь чувствуют жители нескольких районов города, потому что они ее используют почти круглосуточно. Враг продолжает активно скрывать свои потери,

– подчеркнул Федоров.

Что происходит в Мелитополе: последние новости