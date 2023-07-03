Сморід відчувають мешканці декількох районів міста. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Окупанти розташували мобільні крематорії у Мелітополі

За словами Федорова, щоб приховати власні втрати, окупанти розширюють мережу мобільних крематоріїв. Один цілодобово димить у бердянському порту, а інший - на території колишнього дитячого санаторію Мелітополя.

Мер зазначив, що там ворог давно влаштував військовий шпиталь, проте дешевше палити, ніж лікувати. Кілька районів Мелітополя потерпають від смороду згорілої так званої "другої армії світу".

Сморід відчувають мешканці декількох районів міста, тому що вони його використовують майже цілодобово. Ворог продовжує активно приховувати свої втрати,

– наголосив Федоров.

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