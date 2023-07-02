Это произошло, когда они подошли к одному из магазинов, чтобы попить водичку. Пострадал ли кто-нибудь из российских захватчиков – неизвестно.

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По россиянам ударили в Олешках

Сухопутные войска Вооруженных сил нашего государства 2 июля в своем телеграм-канале опубликовали видео, где показали, как они работали по оккупантам. На кадрах ясно видно, как дрон со взрывчаткой подлетел во временно оккупированные Олешки на Левом берегу Херсонской области.

По россиянам ударили в оккупированных Олешках / Видео с телеграм-канала Сухопутных войск ВСУ

В это время российские солдаты остановились у одного из местных киосков или магазинчиков, вероятно, чтобы попить воду и отдохнуть. В это время по ним пустили взрывчатку, удар которой не на шутку испугал захватчиков.

От этого удара оккупанты попадали на землю и начали по-пластунски ползать. Через несколько моментов они все же поднялись и дали драпу куда-нибудь в другое место в оккупированном городе.

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