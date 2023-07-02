Це сталося, коли вони підійшли до одного з магазинів, щоб попити водичку. Чи постраждав хтось із російських загарбників – достеменно невідомо.

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По росіянах вдарили в Олешках

Сухопутні війська Збройних Сил нашої держави 2 липня у своєму телеграм-каналі опублікували відео, де показали, як вони працювали по окупантах. На кадрах чітко видно, як дрон з вибухівкою підлетів в тимчасово окуповані Олешки на Лівому березі Херсонської області.

По росіянах вдарили в окупованих Олешках / Відео з телеграм-каналу Сухопутних військ ЗСУ

В цей час російські солдати зупинилися біля одного з місцевих кіосків чи магазинчиків, ймовірно, щоб попити воду та відпочити. В цей час по них пустили вибухівку, удар якої не на жарт налякав загарбників.

Від цього удару окупанти попадали на землю та почали по-пластунськи повзати. Через кілька моментів вони все ж підвелися та дали драпу кудись в інше місце в окупованому місті.

Зверніть увагу! Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

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