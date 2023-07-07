Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. На Бахмутському напрямку Збройні Сили України як обороняють, так і йдуть в контрнаступ.

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"Наші війська продовжують наступальні дії на півдні та півночі міста Бахмут. Закріплюються на досягнутих рубежах, а в районі Кліщіївки йдуть важкі бої", – зазначив Олег Жданов.

Російські пропагандисти почали писати, що російські війська вже покинули Кліщіївку. Ймовірніше, що на нас чекають хороші новини. Треба дочекатися офіційної заяви від Генштабу.

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На Авдіївському напрямку гаряче

Зі слів Жданова, наші ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки. У ворога все менше мотивації воювати. Росіяни або здаються в полон, або тікають.

Наші війська йдуть в контрнаступ та беруть російських військових в полон. За минулу добу вони наловили чимало окупантів. Так що фонд поповнюється, буде на що міняти наших хлопців із полону,

– прокоментував Олег Жданов.

Попри те, ворог не припиняє тиснути на позиції на сході від Авдіївки та продовжувати бої в Первомайському та Невельському на Авдіївському напрямку.

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