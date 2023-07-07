Я вижу позитив, – Зеленский

Политик отметил, что украинские силы продолжают наступать. Об этом он сказал на брифинге в Чехии, пишет 24 Канал.

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Президент подчеркнул, что наступление действительно не быстрое. Наши военные постепенно продвигаются.

Наступление не быстро, это факт. Однако мы все равно идем вперед, а не двигаемся назад, как россияне. Поэтому я вижу в этом позитив,

– заявил Зеленский.

Заметим, ранее в интервью иностранным журналистам президент объяснял, что масштабное наступление ВСУ должно было начаться раньше, тогда противник не успел бы достаточно подготовиться. Ведь сейчас наших воинов замедляют именно русские укрепления.

Однако начинать операцию раньше было рискованно. ВСУ должны были дождаться западного оружия, поставки которого задерживались.

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