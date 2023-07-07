Я бачу позитив, – Зеленський

Політик зазначив, що українські сили продовжують наступати. Про це він сказав на брифінгу у Чехії, пише 24 Канал.

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Президент підкресоив, що наступ дійсно не швидкий. Наші військові просуваються поступово.

Наступ не швидкий, це факт. Однак ми все одно йдемо вперед, а не рухаємося назад, як росіяни. Тому я бачу в цьому позитив,

– заявив Зеленський.

Зауважимо, раніше в інтерв'ю іноземним журналістам президент пояснював, що масштабний наступ ЗСУ мав початися раніше, тоді б противник не встиг достатньо підготуватися. Адже зараз наших воїнів сповільнюють саме російські укріплення.

Однак починати операцію раніше було ризиковано. ЗСУ мусили дочекатися на західну зброю, постачання якої затримували.

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