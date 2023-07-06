Про це 24 Каналу розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. Він додав, що активність ворога не вщухає на флангах поблизу Мар'їнки й в самому місті.

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Лише у ніч проти 6 липня противник здійснив 9 атак на Мар'їнському напрямку, з яких 8 припадає на місто. Росіяни активно ведуть аеророзвідку.

Яка ситуація на Мар'їнському напрямку: дивіться відео

Росіяни ведуть активні наступальні дії

Маємо неодноразові випадки атак на позиції Сил оборони на Мар'їнському напрямку дронами-камікадзе. Крім іранських дронів, противник іноді застосовує тягачі МТ-ЛБ.

Стоїмо. Тримаємось та не втрачаємо позиції,

– зазначив Шершень.

Російські загарбники діють за звичним сценарієм. Запускають МТ-ЛБ начинений вибухівкою. Водій вистрибує й тікає, а МТ-ЛБ наїжджає на міну й вибухає або впирається у позицію й після цього вибухає.

МТ-ЛБ – це радянський плавучий бронетранспортер. Створений для перевезення людей та вантажів, також широко використовується в ролі артилерійського тягача.

Так, окупанти намагаються виявити мінні загородження перед позиціями ЗСУ або відвернути увагу поки штурмовики з різних сторін ідуть на позицію.

М'ясні штурми в районі Мар'їнки вже не відбуваються. Воєначальники російської армії змінили ставлення до свого особового складу. Тепер штурми переважно йдуть за підтримки танків Т-72 та важкої броньованої техніки.

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