Про це 24 Каналу розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. Він додав, що активність ворога не вщухає на флангах поблизу Мар'їнки й в самому місті.
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Лише у ніч проти 6 липня противник здійснив 9 атак на Мар'їнському напрямку, з яких 8 припадає на місто. Росіяни активно ведуть аеророзвідку.
Яка ситуація на Мар'їнському напрямку: дивіться відео
Росіяни ведуть активні наступальні дії
Маємо неодноразові випадки атак на позиції Сил оборони на Мар'їнському напрямку дронами-камікадзе. Крім іранських дронів, противник іноді застосовує тягачі МТ-ЛБ.
Стоїмо. Тримаємось та не втрачаємо позиції,
– зазначив Шершень.
Російські загарбники діють за звичним сценарієм. Запускають МТ-ЛБ начинений вибухівкою. Водій вистрибує й тікає, а МТ-ЛБ наїжджає на міну й вибухає або впирається у позицію й після цього вибухає.
Так, окупанти намагаються виявити мінні загородження перед позиціями ЗСУ або відвернути увагу поки штурмовики з різних сторін ідуть на позицію.
М'ясні штурми в районі Мар'їнки вже не відбуваються. Воєначальники російської армії змінили ставлення до свого особового складу. Тепер штурми переважно йдуть за підтримки танків Т-72 та важкої броньованої техніки.
Останні успіхи контрнаступу України
- Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр заявляла про те, що на Бахмутському напрямку наші захисники просуваються на південному фланзі. Водночас окупанти опинились у пастці у самому місті й не мають можливості вийти за межі Бахмута.
- Також вона підтвердила знищення у Макіївці складу артснарядів та ракет для РСЗВ БМ-21 "ГРАД" ворога.
- Сили оборони мають успіх у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку. Станом на 6 липня там дуже потужно працюють ЗСУ.