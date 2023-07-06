Об этом 24 Каналу рассказал спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. Он добавил, что активность врага не утихает на флангах вблизи Марьинки и в самом городе.
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Лишь в ночь на 6 июля противник совершил 9 атак на Марьинском направлении, из которых 8 приходится на город. Россияне активно ведут аэроразведку.
Какая ситуация на Марьинском направлении: смотрите видео
Россияне ведут активные наступательные действия
Есть неоднократные случаи атак на позиции Сил обороны на Марьинском направлении дронами-камикадзе. Кроме иранских дронов, противник иногда применяет тягачи МТ-ЛБ.
Стоим. Держимся и не теряем позиции,
– отметил Шершень.
Российские захватчики действуют по привычному сценарию. Запускают МТ-ЛБ начиненный взрывчаткой. Водитель выпрыгивает и убегает, а МТ-ЛБ наезжает на мину и взрывается или упирается в позицию и после этого взрывается.
Таким образом, оккупанты пытаются обнаружить минные заграждения перед позициями ВСУ или отвлечь внимание пока штурмовики с разных сторон идут на позицию.
Мясные штурмы в районе Марьинки уже не происходят. Военачальники российской армии изменили отношение к своему личному составу. Теперь штурмы преимущественно идут при поддержке танков Т-72 и тяжелой бронированной техники.
Последние успехи контрнаступления Украины
- Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр заявляла о том, что на Бахмутском направлении наши защитники продвигаются на южном фланге. В то же время оккупанты оказались в ловушке в самом городе и не имеют возможности выйти за пределы Бахмута.
- Также она подтвердила уничтожение в Макеевке состава артснарядов и ракет для РСЗО БМ-21 "ГРАД" врага.
- Силы обороны имеют успех в районе Клещиевки на Бахмутском направлении. На 6 июля там очень мощно работают ВСУ.